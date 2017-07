El toc «indie» de Wilco obre Cap Roig

El festival de Cap Roig va aixecar ahir el teló de la dissetena edició al ritme de Wilco, que en la seva primera visita a Calella va presentar-hi les càlides cançons d' Schmilco, el disc que van publicar el setembre passat. La banda de Chicago, en la seva versió més nua i senzilla, va donar el tret de sortida a vint-i-vuit vetllades musicals que s'allargaran fins al 22 d'agost i que portaran a la Costa Brava artistes com Anastascia, Ben Harper, Norah Jones o Andrea Bocelli. Avui els prendrà el relleu el cineasta Woody Allen, que, acompanyat per la New Orleans Jazz Band, s'estrenarà a l'Empordà després d'actuar en grans recintes, com el Royal Albert Hall.