Fem la volta a Espanya en bici durant dos mesos

La Maryam i l' Stefan, naturals de Nova Zelanda, passegen per Girona mentre mengen un gelat amb les seves filles, la Tui i l' Agustine. Es tracta d'un «alto» en el camí d'unes vacances d'allò més mogudes, a bord d'una bici i amb les nenes al darrere.

Què els ha portat des de Nova Zelanda a Girona?

Estem fent la volta a Espanya en bicicleta durant dos mesos. Vam començar pel nord: Bilbao, Santander, Saragossa... i d'allà vam agafar el tren fins a Girona.

Quina ruta faran per les comarques gironines?

Hem estat a Sant Feliu de Guíxols, ara a Girona, i després anirem cap a Llagostera i l'Estartit. Procurem passar un parell de dies a cada poble. Després tornarem a agafar un tren i cap a Tarragona.

Què els ha semblat Girona?

És una ciutat molt bonica i hem vist que hi ha moltes botigues. Aprofitarem per comprar sabates i material, que ja ens convé.

Quins plans tenen per a aquest parell de dies que hi passaran?

Passejar i tastar els gelats, que ja hem vist que són boníssims. Però també ens agrada molt la Costa Brava, ja hem estat a Sant Feliu però tenim ganes de tornar a l'Estartit. Volem aprofitar per fer una mica de platja.

Com és que han decidit venir aquí per passar aquestes «vacances ciclistes»?

Nosaltres som de Nova Zelanda però actualment vivim a Dubai, ens agrada moure'ns. Cada estiu agafem la bici i anem a un lloc on no haguem estat mai. L'any passat van anar a Portugal i ens va agradar molt, i com que havíem estat de viatge a Barcelona i ens havia cridat l'atenció, vam decidir provar amb Espanya.

I contents amb el resultat?

Molt. El que més ens ha cridat l'atenció és que la gent és molt amable, a vegades anem amb la bici i si ens veuen cansats ens diuen hola i ens animen perquè arribem.