El Ballet Béjart torna a escriure una pàgina sublim

Fa dos anys vaig descobrir en aquest gran festival el ballet Béjart, una de les companyies de més prestigi i èxit en l´àmbit mundial. Endevinava que passaria una agradable vetllada admirant la capacitat tècnica i expressiva de grans ballarins. Però el que va passar va ser molt més: tot va ser magnífic, però després de la sensacional dansa del bolero de Ravel liderada per Elisabet Ros, presentava quasi símptomes de la síndrome de Stendhal, consistent a no poder pair tanta bellesa estètica. En definitiva, a la funció de divendres hi anava amb les màximes expectatives. I, tot i així, la primera part em va meravellar.

Gil Roman, el director, planteja t´M et variations com una carta d´amor (en francès t´M significa alhora tema i «t´estimo») al seu mestre.

Les sensacionals evolucions dels ballarins van ser potenciades per música en directe d´un magnetisme que tallava l´alè.

Ros va tornar a brillar, com també Gabriel Arenas, Jasmine Cammarota i Connor Barlow i el número final, amb tota la companyia entrant i sortint de l´escenari, va ser corprenedor.

T´M et variations em va semblar extraordinari, constant cada minut en l´excel·lència artística. En la segona part hi va haver un cert decrescendo emotiu. Va ser un recull de coreografies de Béjart, en reconeixement al mite. La suma de números va donar un gran resultat, però en el còmput comparatiu hi va restar que la música ja no fos en directe i que un conglomerat no pot tenir la unitat d´una sola coreografia.