L'energia de Wilco desperta Cap Roig

De totes les cares que té el polièdric festival de Cap Roig, la cita de Calella de Palafrugell va escollir divendres el seu vessant més «indie» per obrir l´estiu. L´energia formidable de la banda de Jeff Tweedy va treure el festival de la hibernació a ritme de temes antics, com Ashes of American flags, I´m always in love o Hummingbird, i pinzellades del seu darrer treball, Schmilco, com If I ever was a child, o Cry all day.

«Som Wilco, no Woody Allen. Ho sento, us heu equivocat de nit», va bromejar sobre el següent músic al cartell de Cap Roig, el cineasta novaiorquès, que hi actuava ahir al vespre, l´endemà que els de Chicago.

Ho va fer davant d´un públic que, tot i que no va omplir del tot l´auditori baix-empordanès, es va entregar amb ganes a la causa de Wilco i va gaudir amb cançons de capçalera del grup com Misunderstood o Via Chicago i amb les distorsions i filigranes dels instruments en temes com Impossible Germany.

En una nit en què el grup tampoc es va oblidar de Box full of letters o California Stars –escollida pels fans a través del seu web–, Tweedy va aprofitar també per carregar contra Trump.

«Fins ara si eres a l´estranger i parlaves malament del teu president eres un antipatriota, ara no hi ha res més antiamericà que el que diu ell, així que... que el bombin!», va clamar el líder de Wilco, que va sumar prop de dues hores i mitja sobre l´escenari de la Costa Brava.

En dues tandes de bisos, van rematar el concert amb les melodies de Jesus, etc, Locator o Monday davant del públic de Cap Roig que, dempeus, havia sortit del tot de la letargia de l´hivern.