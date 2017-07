Guia bàsica per viatjar segurs a l'estranger

Cada any, més de quinze milions de persones surten de l´Estat espanyol cap a l´estranger. El gruix més gran d´aquests viatgers es concentra en la temporada d´estiu, i la majoria marxen sense prendre les precaucions necessàries. Moltes vegades, els viatgers desconeixen quins drets i deures tenen durant les seves visites a fora del país, i quins serveis pot oferir-los l´Estat per acompanyar-los durant l´estada.

Per això, el Ministeri d´Exteriors ha presentat per aquest estiu la campanya «Viatja informat, viatja segur», amb l´objectiu de conscienciar sobre les precaucions que cal prendre abans de viatjar.

La campanya consta de diversos vídeos breus acompanyats de fulletons i cartells informatius. El Ministeri divideix els viatges en quatre tipus –treball, estudis, aventura i família– i dona informació específica per a cadascun. Els set consells principals són els següents:

Consultar les Recomanacions de Viatge. A l´apartat «Recomanacions per viatjar a l´estranger» de la web del Ministeri d´Assumptes Exteriors i Cooperació (www.maec.es) s´hi pot trobar tota la informació necessària sobre cada país. Podem consultar per ordre alfabètic la informació bàsica, com la documentació necessària per viatjar, les condicions sanitàries i de seguretat del país en qüestió o tot allò relatiu a les divises.

Inscriure´s al Registre de Viatgers. Permet facilitar totes les dades de l´interessat i les del viatge per facilitar que l´Estat pugui actuar en casos d´emergència. El registre es pot fer al web del Ministeri (www.maec.es), dins l´apartat «Recomanacions de Viatge»).

Contractar una assegurança mèdica i de viatge. En molts països, les despeses mèdiques recauen sobre el viatger. Per gaudir de l´estada sense la preocupació dels imprevistos, es pot contractar una assegurança que proporcioni la plena cobertura mèdica durant el viatge.

Preparar tota la documentació necessària. Als països europeus dins l´acord de Schengen, s´hi pot entrar tan sols amb el DNI. La resta de països requereixen el passaport. Alguns demanen que el passaport tingui una vigència superior a 6 mesos. A l´apartat «Recomanacions per al Viatge» s´especifica també si els països requereixen visat.

Portar diners suficients per fer front a determinats imprevistos. Idealment, és recomanable portar una combinació d´efectiu, targetes de crèdit i xecs per tenir diferents opcions en cas de furts o robatoris.

Recordar que l´entrada en un país estranger no és un dret. Són les autoritats del país d´arribada qui autoritzen l´entrada del viatger al seu territori.

Respectar la legislació i els costums locals. Cal informar-se àmpliament sobre el país de destí per tenir clares quines accions o actitivats hi són legals i quines no. És especialment important anar amb compte en matèria de pràctiques sexuals, vestimenta, drogues i acceptar paquets, ja que són matèries en què els països estrangers solen tenir una legislació més dura que l´espanyola.

«Viatja informat, viatja segur» també inclou informació sobre els serveis consulars on els viatgers poden acudir en cas de necessitat si es troben a l´estranger. La campanya informa de quins són els serveis i tasques que les Ambaixades i Consolats poden oferir al viatger, així com una llista dels contactes d´aquestes institucions.