Platja d'Aro inaugura el cicle d'havaneres i cremat

Els Cremats, les Anxovetes i Bergantí van protagonitzar dissabte la Cantada d´Havaneres i Cançons de Taverna de Platja d´Aro. Els tres conjunts repetien per segon any consecutiu dalt de l´escenari de la platja Cavall Bernat.

El periodista Francesc Sánchez Carcassés, reconegut expert en el món de l´havanera, va ser l´encarregat de presentar l´espectacle, on els tres grups van pujar dues vegades a l´escenari per interpretar quatre peces en cada part. El concert va finalitzar amb l´actuació conjunta de totes tres formacions per interpretar els clàssics populars La Bella Lola, i El Meu Avi.

Des de 2012, un doble conjunt escultòric al giratori de la Travessera del Cavall Bernat esdevé l´homenatge del municipi a dos grans compositors del gènere estretament vinculats a Platja d´Aro: l´il·lustrador Joaquim Muntañola i J. L. Ortega Monasterio. En l´edició d´enguany, es van repartir 6.000 programes de difusió en memòria de Muntañola, que recullen una antic dibuix original de l´il·lustrador. Els mocadors commemoratius també incloïen un detall d´aquesta il·lustració original.

L´esdeveniment, que celebra ja la seva 35a edició, inaugura el cicle d´estiu d´havaneres i audicions de sardanes a Platja d´Aro.