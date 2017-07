Descobrir el fons marí de la Costa Brava practicant esnòrquel

La Costa Brava és una zona que compta amb una gran biodiversitat submarina. Els 200 quilòmetres que recorren el litoral des del delta del Tordera fins a Portbou són un territori submarí ric en fauna i flora. No és d'estranyar, doncs, que aquesta zona hagi desenvolupat una gran afició per la pràctica de l'esnòrquel, una activitat que permet observar i conèixer de ben a prop el fons marí i les espècies que l'habiten.

Per inaugurar l'estiu i, amb ell, la temporada d'activitats aquàtiques, Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio i Carles Roqué han publicat el llibre Esnòrquel. 20 rutes per la Costa Brava (Cossetània), un volum on proposen 20 rutes on practicar aquest esport i descobrir els tresors naturals que s'amaguen sota les aigües gironines. Aquestes són sis de les rutes proposades per Pérez-de-Gregorio i Roqué, que s'estenen des de les platges de Lloret de Mar fins a Cadaqués.



1. Platja de Santa Cristina – es Ginestar.

Situada al terme municipal de Lloret de Mar, la platja de Santa Cristina és de sorra grossa i compta amb 320 metres de llargada per 40 d'amplada. La ruta surt des del racó de garbí de la platja en direcció sud i creua la platja de Treumal fins a arribar a la petita cala des Ginestar, fent un recorregut total de 900 metres en dues hores. El fons marí de la zona és poc profund i conté les sorres transportades pels corrents marins del delta del Tordera.



2. Illot de sa Conca - Rojall de Punta Prima.

Dins el terme municipal de Castell-Platja d'Aro trobem la cala sa Conca, de sorra grossa i de 390 metres de llargada. Al nord de la cala hi ha l'illot de sa Conca, des d'on comença la ruta. Vorejant l'illot s'arriba a la cala dels Oriços, des d'on segueix la costa fins al Rojall de Punta Prima. El camí recorre un total de 900 metres amb vistes a un fons marí que alterna sorra i roca.



3. Platja del Golfet – Cap Roig.

La platja del Golfet està situada dins el terme municipal de Palafrugell, en el sector central del massís de Begur. És una platja de sorra grossa de 70 metres de llargada per 20 d'amplada. La ruta traça el recorregut de 900 metres des de l'extrem sud de la platja resseguint la costa rocosa fins al cap Roig.



4. La Calella – punta de les Salines.

La Calella és una cala llarga i estreta situada dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, només accessible a peu o per mar. La ruta surt de la cala i ressegueix en direcció nord 740 metres pel litoral rocós fins a la punta de les Salines. A mesura que avança el recorregut, augmenta la fondària i s'hi troba més diversitat d'espècies submarines.



5. Platja de cala Rostella – punta des Bergantí.

Dins el terme municipal de Roses, la cala Rostella és una platja de grava que fa 105 metres de llargada. La ruta surt del centre de la platja i entra mar endins per apropar-se a la banda nord, des d'on ressegueix la costa fins a la punta des Bergantí. S'hi poden veure les restes d'un vaixell enfonsat, el Mecheluca.



6. Platja des Caials – Racó d'en Sanès.

A l'extrem nord de la badia de Cadaqués, enclavada a la punta de s'Oliguera, trobem la platja des Caials. És de grava i blocs arrodonits, de 90 metres de llargada. La ruta surt del costat oest de la platja i ressegueix la costa en aquesta direcció. Voreja el cap i s'endinsa fins a la cala del Racó d'en Sanès.

Les rutes estan dividides en sis trams, que coincideixen amb les diferents formes del relleu terrestre de la Costa Brava. Les espècies que es poden trobar en cada racó depenen de com el relleu condiciona el fons marí. S'hi combinen fons sorrosos i poc profunds, zones rocoses i trams de gran fondària amb més presència d'algues i altres espècies.

Els autors es mostren especialment conscients i preocupats per les amenaces que poden malmetre aquest fràgil ecosistema submarí. Per això, proposen rutes mitjançant les quals els visitants poden descobrir l'entorn sense malmetre'l.

Fora de l'aigua

Els atractius naturals de la Costa Brava no es troben tan sols en sota l'aigua, sinó també en el seu paisatge terrestre. Per aquells que prefereixen descobrir la zona a peu, el geògraf Sergi Lara publica la guia Excursions a peu per la Costa Brava (Cossetània). Les 15 rutes que proposa el llibre transiten per diferents entorns naturals del lloc: la costa, els Aiguamolls de l´Empordà o massissos. L'autor inclou, a més, una introducció que permet al lector fer una primera aproximació al medi. Explica, de forma senzilla i a l'abast de tots els públics, les diferents característiques naturals i del relleu que caracteritzen les zones del sector nord i sud de la Costa Brava.



Trepitjar la mar i pujarfins al cel

Una de les principals característiques de la Costa Brava és la gran contraposició entre les seves formes de relleu. L'existència de muntanyes tan properes a la costa facilita l'aparició d'alts penya-segats i una costa escarpada. Sergio Fernández vol mostrar les diferents sensacions de tocar el mar i acaronar el cel que es poden viure en aquest entorn en la guia 20 excursions a prop del mar (Cossetània). En aquest volum, Fernández mostra 20 rutes que tracen el camí des de la platja cap a cims i muntanyes properes. D'entre totes les propostes, fins a 9 se situen dins els límits de la Costa Brava.