La Fura dels Baus inaugurarà el White Summer

La sisena edició del White Summer obrirà les portes el dia 5 d'agost donant pas a una programació cultural i artística que omplirà el Mas Gelabert de Pals durant tres setmanes d'activitats tan variades com tallers, conferències i classes magistrals.

Aquest any, La Fura dels Baus seran els encarregats de donar el tret de sortida a l'esdeveniment, amb la representació del xou Xarxa Humana, que proposa una metàfora poètica i elaborada sobre la trobada i els esforços complementaris. Una gran estructura humana construïda per 50 voluntaris locals simbolitzarà el nucli de connexió d'un col·lectiu en moviment que realitzarà coreografies aèries.

Aquesta actuació deixarà pas al ventall cultural de l'agenda del White Summer, que enguany espera fins a 130.000 visitants. El catàleg inclou propostes de petit i gran format i combinarà projectes emergents de gran qualitat amb d'altres ja consolidats.

Propostes per tots els gustos

L'escenari Estrella Damm serà el centre d'atenció a partir de les 23.30h cada nit. Aquest espai acollirà propostes d'estils diversos, com l'espectacle Flamenco de Sangre, dels joves Yiyo i Tere, la samba del malià Viex Farka Touré, el soul de The Excitements, els èxits de Sofia Ellar o l'indie-folk dels osonencs La Iaia, entre d'altres. Els barcelonins Mambo Jambo presentaran també el seu nou àlbum Jambology.

Cada capvespre, aquest mateix escenari oferirà una selecció musical dirigida als més petit, com el premiat 54-46 Reggae per Xics Ràdio! de The Penguins, el pop per a tota la família de 2 princeses barbudes o les divertides cançons i titelles d'El Pot Petit.

Els espectacles itinerants marcaran el ritme de cada jornada. Com a grup a destacar, al crit de «La calle es nuestra» la formació Always drinking Marching Band reivindicarà el carrer com a espai on conviure i festejar tots junts. El circ també tindrà una presència especial de la mà de companyies com Larocoles i Eia.

A més, el White Summer també oferirà xerrades, tallers i workshops de la mà d'experts com Txell Costa, Albert Espinosa o Àngels Wolder. La finalista de Masterchef 5, Miri Pérez-Cabrero conduirà l'espai «chill out healthy» i oferirà un «show-cooking» en directe.

Com en anteriors edicions, l'esdeveniment comptarà amb espais dedicats a la restauració, les «stores» i els nens.