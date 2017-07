Nou festival de Gospel a Santa Cristina

La coral Gospel d´Aro organitza aquest cap de setmana la primera edició del Vall d´Aro Gospel Festival, una trobada anual de corals gospelianes que tindrà lloc a l´Auditori Espai Ridaura de Santa Cristina d´Aro. El festival inclourà tres tallers totalment gratuïts que estaran destinats als participants de les corals convidades. A més, hi haurà un concert inaugural amb les corals Gospel d´Aro, Cor Flumine de Tortosa i la Palamós Gospel Choir, mentre que el dia 15 s´oferirà una actuació conjunta de totes les corals participants.

Al llarg de tot el dissabte es durant a terme diferents tallers, com per exemple un de veu i polifonies a càrrec de Jordi Homs, una «jam gospel» amb Ramon Escalé i un concert amb totes les corals convidades dirigit pl propi Escalé, que comptarà amb la participació de Gospel d´Aro, Cor Flumine de Tortosa, Palamós Gospel Choir, Cor Gospel Girona, Free Choir de Barcelona i Optometrist Choir. Posteriorment, cada coral oferirà la seva pròpia actuació, dirigida pels seus respectius directors. Finalment, diumenge al matí hi haurà un taller de percussió i «drum circle» a càrrec de Santi Carcasona i, per acabar, una arrossada popular i final de festa.

La coral Gospel d´Aro, dirigida per David Bayés, va néixer el maig de 2011 a l´Escola de Música de Santa Cristina. Actualment està formada per prop de 30 cantaires que interpreten clàssics del gospel americà amb incursions en el soul i el rythm & blues.