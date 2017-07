La dolçor de Katie Melua viatjarà de Geòrgia fins a Peralada

Quan tenia només vuit anys, Ketevan Melua va abandonar la seva Geòrgia natal amb la seva família per anar-se´n a viure a Irlanda del Nord. Als catorze, la família es va traslladar a Anglaterra, i poc després la jove s´independentizava a Londres per convertir-se en Katie Melua, una de les cantants més aclamades del Regne Unit. La seva veu dolça va trencar motllos i es va convertir en una supervendes del pop britànic. Ara, amb el seu darrer treball, In Winter, Melua torna a Geòrgia, als seus orígens, per oferir un disc més calmat, més madur. Dissabte el presentarà al Festival de Peralada -escenari que ja va trepitjar l´any 2009-, i promet cantar tant cançons noves com els seus grans èxits, com ara The Closest Thing To Crazy i Nine Milion Bicyles. Serà la seva única actuació durant aquest estiu a Catalunya.

En una entrevista telefònica, Melua assegura que espera amb ganes el seu retorn a Peralada. «Ja fa vuit anys? Mare meva, com passa el temps!», s´exclama. «Tinc moltes ganes de tornar a Espanya. Potser aquí la meva música no s´ha escoltat tant com en altres països, però a mi m´agrada molt venir perquè m´interessa la cultura, la història... i a més, em moro de ganes de tornar a tastar el menjar i el vi!», confessa, entre rialles.

In Winter és el novè àlbum de Melua, i ha estat enregistrat íntegrament a Geòrgia, país que la cantant continua considerant casa seva malgrat tenir nacionalitat britànica. «Tot i que en vaig marxar fa vuit anys, hi he continuat tornant cada estiu de vacances», assenyala. Aquesta vegada, però, ha estat diferent. «Ara hi tinc una connexió més forta que mai. M´ho miro d´una altra manera, m´inspira un procés creatiu diferent que al Regne Unit», assenyala. «La seva energia és excitant, contagiosa», afegeix.



Col·laboració amb un cor georgià

Per a In Winter, a més, ha comptat amb la col·laboració del cor de dones de Gori (Geòrgia), a qui va descobrir a través de l´Spotify. «Són fantàstiques. Quan les vaig escoltar per primera vegada, vaig pensar que no s´assemblaven a res que hagués sentit abans», asse­nyala, tot lloant la seva professionalitat. «Són molt serioses amb el seu art, s´hi dediquen amb cos i ànima. Treballar amb elles va superar qualsevol expectativa, perquè fins i tot vaig aprendre´n algunes qüestions tècniques sobre com cantar de les quals mai ningú m´havia parlat abans. Els estic molt agraïda», assenyala.

Com que l´experiència va ser tan positiva, l´any passat Melua va organitzar una competició per trobar un altre cor per cantar una de les cançons, Dreams on Fire. En aquest cas, l´escollit va ser el cor femení de Zhayvir (Ucraïna). Però malgrat aquesta activa promoció de les corals femenines, Melua rebutja l´etiqueta de feminista. «Penso que, d´alguna manera o altra, qualsevol dona és feminista. Però també opino que hi ha massa soroll al voltant de tot això, i jo no em considero a mi mateixa una activista», assenyala.

In Winter és un disc serè. «A veure, no és que hagi estat mai gaire estrident, però jo soc feliç amb la meva guitarra i amb l´acompanyament d´un cor. Fer això és el que ara em venia de gust», assenyala. I que el nom del disc, In Winter, no despisti: malgrat que inclou cançons nadalenques, com O Holy Night o una tradicional ucraïnesa -traduïda a l´anglès com The Little Swallow-, moltes altres, en canvi, són «brillants, positives i amb tots els colors de l´estiu».



Amor-odi amb els seus «hits»

El concert del Festival de Peralada, doncs, servirà per presentar alguns dels seus nous temes, però també repassar els més vells. Sap que ha de fer-ho, malgrat que ella mateixa reconeix que té una relació d´amor-odi amb els seus temes més coneguts. «Va arribar un moment que després de tantes promocions i concerts em vaig cansar de tocar sempre les mateixes cançons. Però sé que al públic li agraden i per això cal buscar-los sempre noves mirades», assenyala.

En el seu cas, la manera de trobar noves mirades ha estat a través de nous arranjaments que han fet amb la banda que l´acompanya en aquesta gira: «Són fenomenals, hem treballat molt bé i tenim moltes ganes d´ensenyar-vos com han quedat temes com The Closest Thing To Crazy o Nine Milion Bicycles», assegura.

Per tot plegat, malgrat la timidesa que la sol caracterizar sobre l´escenari, Melua i la seva guitarra arribaran disposades a tornar-se a ficar el públic de Peralada a la butxaca. La cita serà dissabte a partir de les deu de la nit.