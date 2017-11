Mitsubishi Outlander PHEV, híbrid i, a més, elèctric

No s´arriba a liderar una categoria a l´alça com la dels híbrids endollables per casualitat. Mitsubishi ha fet del seu Outlander PHEV un equilibrat compendi de tecnologia, funcionalitat i eficiència que ha convençut ja més de cent mil conductors a tot el món. Ara, en la versió 2018 que ja ha aterrat al nostre mercat, puja la seva aposta afegint noves funcions que amplíen el seu atractiu.

A joc amb l´últim de Mitsubishi

Inspirat per la mateixa identitat visual ´Dynamic Shield´ que ha donat peu al flamant Eclipsi Cross, el tercer integrant de la gamma SUV de la marca dels tres diamants, el disseny de l´Outlander PHEV és fidel réflex de la seva sofisticació tecnològica.



La profusió d´elements acabats en crom i negre brillant al frontal contextualitza aquest híbrid endollable a l´última anyada de models Mitsubishi. Connecten, en canvi, amb l´ala més tot terreny de la marca solucions com els embellidors dels baixos del frontal i saga en acabat metàl·lic en sintonia amb les barres longitudinals de sostre. Les òptiques LED, les seves poderoses llantes de 18´´ i l´antena tipus aleta de tauró són altres components que donen una capa d´estil a aquest model.

Una en concret, l´interruptor de manera EV (Electric Vehicle), fa possible treure encara més partit als 54 quilòmetres d´autonomia completament elèctrica. Activant-lo, l´Outlander PHEV flueix silenciós sobre la carretera sense emetre ni un sol gram de CO2 a l´atmosfera. El seu motor tèrmic de gasolina, un "quatre cilindres" en línia, i els dos elèctrics, aporten una potència màxima de 203 CV de potencia i, no obstant això, el seu consum mitjà en cicle mixt homologat és de 1,7 l/100 km.

Els motors elèctrics es poden recarregar en, aproximadament, cinc hores en una presa de corrent convencional (230 V-10 A) i en un 80% en només 25 minuts si es connecta a un sistema de recàrrega ràpida.

L´autonomia no és un problema, per tant, per al Mitsubishi Outlander PHEV, ja que a més del seu funcionament elèctric, ho fa també com un híbrid convencional; tampoc és inconvenient el camí.

Els 19 cm d´alçada lliure de la carrosseria, els seus generosos angles d´atac i sortida i, sobretot, el sistema de tracció total SAWD són tota una garantia quan la marca que el signa té vuitanta anys d´experiència en aquest terreny.

L´Outlander PHEV es comercialitza a Espanya sobre una única versió d´acabat Kaiteki que no es reserva absolutament res. Tampoc funcions i sistemes que són novetat en aquesta actualització 2018, com el Detector d´Angle Mort (BSW), el Sistema d´Alerta de Tràfic Posterior (RCTA), l´activació automàtica de les llums de carretera o la incorporació de la detecció de vianants per fer més efectiu el Sistema de Mitigació de Col·lisió Frontal (FCM). Una altra novetat és la possibilitat de connectar equips de fins a 1.500 W durant quatre hores.

Interior del Mitsubishi Outlander PHEV. Foto: Mitsubishi

En aquesta mateixa senda més tecnològica, aquesta actualització del PHEV adopta un sistema d´Infoentreteniment més avançat, l´Smartphone Link Display Audio (SDA), que mitjançant la seva compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto treu més partit a la connectivitat amb telèfons intel·ligents.