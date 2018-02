Tens clar el cotxe que vols? Aquesta és la millor manera de pagar-lo

Alfa Romeo Stelvio, Fiat Professional Talent i Jeep Compass

Concessionari amb solucions de finançament de FCA a Girona FCA (Fiat Chrysler Automòbils) i LEASYS (empresa de rènting de llarga durada pertanyent a FCA Bank) posen la seva cartera de productes i serveis a disposició del client professional a Girona (empresas, pimes, RAC, empreses de rènting, autònoms) en el concessionari "Italicklass" (Nacional II, 19, Fornells de la Selva).

Comparativa de solucions financeres

Un Alfa Romeo Stelvio, un Fiat Professional Talent, un Jeep Compass o un Fiat 500X. Si és unpotser un d'aquests models cobreixi les, tots aquests poden formar part d'una completa i moderna flota amb vehicles comercials lleugers, cotxes urbans i SUVs.Però a més de l'elecció de marca i segment, hi ha una altra decisió important sobre la taula:que inclogui tots els serveis i gestions?Salvant les diferències i fent un paral·lelisme amb el sector immobiliari, a l'hora d'accedir a un vehicle, de la mateixa manera que en buscar habitatge, el client pot demanar una hipoteca o présteco optar pel lloguer amb opció a comprao lloguer "tot icluido". Per exemple, podria conduir un Alfa Romeo Stelvio des de 557 €/mes i sense entrada amb tot el que necessita inclòs, durant 48 mesos i 20.000 km a l'any.L'exemple és una de les, l'empresa de rènting del Grup FCA (Fiat Chrysler Automòbils), i la seva divisió comercial de Fleet & Business per les seves marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep i Abarth. És la millor alternativa?En els seus concessionaris Business Center, repartits per la geografia espanyola, elsestudien el cas de cada client i el seu model de negoci. Hi ha un únic interlocutor qué dona les millors(rènting, lísing, easy lease, finançament tradicional, easy pla). L'interessat, té a la seva disposició cotxe de substitució i prioritat de diagnòstic i servei en taller, entre altres avantatges. Cada vez es más habitual encontrar paquetes y ofertas a medida, aunque si hablamos de adquisición de bienes afectos a actividades económicas la compra con préstamo, el renting y el leasing son las fórmulas habituales.Cada vegada és més habitual trobar paquets i ofertes a mida, encara que si parlem d'adquisició de béns afectes a activitats econòmiques lÉs la forma tradicional de finançar el vehicle.mes a mes.Es tracta de lasense haver de ser el propietari. En finalitzar a durada del contracte, el titular téampliar el període d'ús o tornar el cotxe.En aquest cas,en què es pot incloure tot el necessari per no haver de preocupar-se per res més (matriculació, segur, manteniment...). Al final del contracte es retorna el cotxe i se n'estrena un de nou.