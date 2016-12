Aguirre: 'Els sous dels polítics només ens permeten anar a botigues low cost'

Esperanza Aguirre ha tornat a ser protagonista d'unes polèmiques declaracions que estan causant furor a les xarxes socials. La regidora del PP a Madrid no ha volgut passar per alt la polèmica generada per la vicepresidenta del govern, Soraya Saénz de Santamaría, enxampada la setmana passada després d'aparcar el seu cotxe oficial al carril bus de Gran Via de Madrid per comprar en una botiga de la cadena Primark.

Preguntada sobre aquest tema, Esperanza Aguirre ha justificat la infracció de Sáenz de Santamaría d'una forma molt particular. "Els sous dels polítics, malgrat el que diu molta gent, no donen per a molt. Primark té molt bons preus, com els té Zara, i aquestes botigues low cost com tu les anomenes despectivament, és a les que podem anar", ha dit en declaracions a 13 TV.

El vídeo, difós pel periodista Jesús Cintora en el seu compte de Facebook, ha provocat multitud de reaccions a les xarxes socials contra Esperanza Aguirre, que tampoc ha deixat escapar la posiblidad de comentar l''incident' que en el seu moment va protagonitzar també a la Gran Via de Madrid, quan es va donar a la fuga després que agents de mobilitat volguessin multar-la per deixar el cotxe en el carril "A mi em van fer una destrossa mediàtica perquè amb el meu cotxe particular, durant un minut, vaig treure diners", ha manifestat Esperanza Aguirre.