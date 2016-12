Un nou estudi posa en dubte que Ana Frank fos delatada als nazis

n Després d'anys de recerca per descobrir qui va delatar la família de la jove, un estudi suggereix que van ser trobats «per casualitat» al seu apartament secret d'Amsterdam.

Per a la Casa Museu d'Ana Frank de la capital holandesa, que publica l'estudi, «és possible» que l'escorcoll que va portar al descobriment del seu amagatall s'efectués a causa de «treball il·lícit i tràfic de cupons de racionament». I per tant, que els agents del Sicherheitsdienst, el servei d'intel·ligència de les SS, «trobessin per casualitat la pista d'Ana Frank i dels altres set jueus amagats».

Nascuda a Alemanya el 1929, la petita Ana va abandonar el país amb la seva família per no caure en mans dels nazis el 1933. Instal·lats a Amsterdam, els Frank van passar a la clandestinitat al juliol de 1942, amagats darrere d'una biblioteca.