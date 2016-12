La revista «Ajoblanco» torna el 2017 amb ganes de «transgredir els límits»

n La contracultural revista Ajoblanco tornarà al maig de l'any vinent als quioscos i llibreries espanyoles i de diversos països d'Amèrica del Sud amb ganes de «transgredir els límits», en un moment que els seus responsables veuen com el més òptim per a l'«agitació social i la revolució cultural».

Un dels artífexs del projecte, el veterà Pepe Ribas, bregat en mil batalles des que el 1974 va tirar endavant el primer número de la llibertària publicació, afirma que actualment «no hi ha una alternativa clara al neoliberalisme, perquè ho té tot: les universitats, les multinacionals, els museus». No obstant això, considera que «existeixen símptomes que està passant alguna cosa, joves que no es rendeixen» i recorda el que ha suposat el moviment del 15-M, plasmat en les alcaldies de Madrid i Barcelona, amb equips de govern encapçalats per Manuela Carmena i Ada Colau, respectivament.

«Molts ens diuen que és el moment Ajoblanco, perquè és el moment d'allò social i d'allò cultural sense dogmatismes, amb la participació veritable de la gent. Millor publicació que la nostrae mai s'ha venut», afirma.