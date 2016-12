Mor l'actriu hongaresa Zsa Zsa Gabor

L'actriu Zsa Zsa Gabor ha mort a Los Angeles (EUA) als 99 anys per una parada cardíaca, després d'anys de lluita amb la malaltia i complicacions, que van prostrar en una cadira de rodes tota una llegenda del cinema i una dels primers estrelles que va ser més gran en la vida real que en la pantalla.

L'actriu, que portava malalta cinc anys, ha mort d'un atac de cor envoltada dels seus i al costat del seu novè i últim marit Frederic von Anhalt en la seva mansió de Bel Air, segons ha precisat la web dedicada als famosos TMZ.

L'estat de salut de Gabor havia empitjorat molt els últims dies i el seu marit va convidar els més propers perquè celebressin amb ella el seu centenari per endavant. De fet, l'actiu hagués complert els 100 anys el proper mes de febrer. Zsa Zsa Gabor va néixer el 1917 a Hongria i va arribar a Hollywood després dels passos de la seva germana Eva, per conrear una immensa fama que va anar més enllà la pantalla i va inaugurar un nou tipus de fama: el de "celebritat".

"Famosa per ser famosa", com la van arribar a definir, en els seus 60 anys de carrera va tenir temps per casar-se nou vegades i protagonitzar escàndols que la van convertir en una habitual de les portades de la premsa rosa a tot el món. Inclinada cap als homes rics o galans com Frank Sinatra o Howard Hughes els seus romanços van ser més sonats que les seves aparicions al cinema o la petita pantalla.

El seu primer gran èxit al cinema va ser "Moulin Rouge" (1952), de John Houston, on interpretava a una model del pintor Toulouse Lautrec.

El seu origen estranger no va ser obstacle per fabricar el seu carisma i va fer famós el seu "estimat" amb un fort accent perquè, com ella mateixa deia, "no m'acordava del nom de ningú".

"Lili" (1953), "La Noia del Kremlin" (1957) o "Touch of Evil" (1958) van ser alguns dels seus altres èxits de taquilla.

Gabor també es va fer un nom en la petita pantalla amb les seves aparicions en "Bonança", "Batman" o "As the World Turns".

Un matrimoni d'una setmana

En 1983 tindria lloc el seu matrimoni més fugaç, amb el mexicà Felipe d'Alba, que va durar tan sols una setmana i que va acabar en anul·lació entre múltiples retrets i insults mutus que van fer les delícies de la premsa groga.

El seu matrimoni més durador va ser l'últim, amb el misteriós príncep alemany Frederick von Anhalt, de qui es rumorejava que havia estat almenys quinze vegades en cites judicials. Tots dos van contreure matrimoni en 1986 i van seguir casats fins a la mort de l'actriu.

Quant a citacions judicials, Gabor va emular almenys en una ocasió els rumors sobre el seu marit. El 1989 va bufetejar un policia nord-americà que li havia donat l'alt per excés de velocitat als afores de Los Angeles. L'actriu, que conduïa amb el permís caducat i portava una ampolla de whisky oberta en la guantera, va ser condemnada a tres dies de presó i 120 hores de treball comunitari.

En 1992 va publicar les seves memòries, "Una vida no és suficient", amb sucoses revelacions sobre els seus marits i amants.

Mordaç i sempre disposada a burlar-se de si mateixa, seves són frases com "estimat, aquests són només els meus diamants de treball" o "mai he odiat a un home prou com per retornar-li les seves joies".