Sensors sense fil per controlar la desforestació a l'Amazones

Un equip format per científics del Brasil, Austràlia i Catalunya s'han unit per implantar una xarxa sense fil de sensors d'alta tecnologia per controlar de forma remota la desforestació i l'extinció d'espècies a la selva de l'Amazones. El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Institut de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá i la Universitat Federal d'Amazones (UFAM), del Brasil, i la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), d'Austràlia duen a terme el projecte Providence, que s'ha iniciat aquesta setmana.

El projecte es porta a terme mitjançant la instal·lació d'una moderna xarxa sense fil de sensors distribuïts per tot l'Amazones, amb nodes autònoms que monitoraran constantment la vida silvestre sota la coberta de la selva tropical. La Fundació Gordon i Betty Moore, un organisme filantròpic creat per Gordon Moore, fundador d'Intel, ha finançat amb 1,4 milions de dòlars (1,32 milions d'euros) l'equip internacional de científics per iniciar la monitorització de la biodiversitat. Els centres d'investigació implicats en el Providence s'han reunit aquesta setmana a Austràlia per iniciar la primera fase del projecte.

Els investigadors de la UPC han denunciat que les espècies amazòniques estan desapareixent a un ritme més ràpid del que necessiten per poder-les catalogar, però no tenen una avaluació precisa de la seva biodiversitat amb les eines actuals.

Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'Escola Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Garraf), adscrita a la UPC, i responsable del projecte de Providence a Espanya, creu que aquesta tecnologia tindrà un gran impacte en la conservació de l'Amazones i permetrà a científics, governs i públic comprendre i controlar l'impacte dels canvis a l'Amazònia. L'àrea d'estudi inicial del projecte és l'extrem sud de la Reserva de Mamirauá, entre l'Amazones i Japurá. «Recollirem dades amb sensors acústics, imatges visuals, dades ambientals (vent, temperatura, humitat, pressió d'aire) d'animals que són de gran interès ecològic en les etapes inicials del projecte, inclosos jaguars, micos, ratpenats, dofins de riu, aus, rèptils i peixos», ha avançat l'investigador.

En la segona fase del projecte s'ampliarà a un centenar d'estacions a la conca de l'Amazones i, en la tercera fase se n'instal·laran mil. André ha assegurat que "el seguiment de la fauna submarina acústica passiva ha millorat notablement els últims anys gràcies als nous desenvolupaments de sensors i l'augment de potència dels mòduls de processament».