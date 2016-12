Zsa Zsa Gabor va donar una bufetada a un policia a Palma

sa Zsa Gabor ha estat la primera actriu famosa perquè ningú recorda ni una de les seves pel·lícules. La seva mort en tantes ocasions anunciada obliga a repassar la seva trajectòria d'escàndols. Un dels més sonats va tenir lloc a Mallorca, on va ser detinguda després de pujar a l'avió sense prendre la precaució de pagar l'hotel en el qual s'havia allotjat durant dues setmanes.

La primera visita de la Gabor a Palma va tenir lloc el 1949. Viatjava al costat del seu llavors espòs George Sanders. L'actor es disposava a protagonitzar la pel·lícula Jack el Negro, digna de l'oblit en què es troba sumida. La parella es va allotjar a l'hotel Mediterrani, que també va albergar a Richard Nixon i on després residiria una altra celebritat, Sara Montiel.

L'inoblidable Sanders de Tot sobre Eva i de Rebeca matinava per encaminar-se al rodatge. A continuació, un galant mallorquí recollia Zsa Zsa Gabor a l'hotel, per entretenir junts la llarga espera. El matrimoni estava condemnat, al marge de les infidelitats, però la parella va reprendre la relació a mitjans dels seixanta. Un gest suïcida de Sanders, que en efecte va acabar suïcidant-se a Castelldefels, poc després de desvincular-se de Mallorca, venent-se la casa pròxima a l'ocupada per Errol Flynn. Un clàssic fins a l'últim moment, l'actor britànic de Sant Petersburg va deixar la nota de suïcidi més famosa de la història.

Zsa Zsa Gabor va tornar a Mallorca al novembre de 1968. Sobrepassats els quaranta, es va allotjar a l'hotel Son Vida que havien construït conjuntament Aristòtil Onassis i Rainier de Mònaco. L'actriu va arribar en companyia d'un jove i ben plantat secretari, a més d'una assistenta. No va reparar en extres ni en compres de roba. La factura de l'estada de la celebritat i el seu seguici va ascendir a 70.800 pessetes de l'època.

Sense dubtar-ho ni un segon, la Gabor va expressar la seva disconformitat amb la factura. Va abonar una quantitat irrisòria, que no cobria ni de lluny les despeses en què havia incorregut. Va abandonar l'hotel i es va encaminar cap a l'aeroport. No podia imaginar que l'establiment prendria la decisió immediata de denunciar-la.

La Gabor va embarcar despreocupadament a l'avió d'Air France que l'havia de traslladar de Palma de Mallorca fins a París. Imaginin la seva estupefacció, compartida amb la resta del passatge, quan dos inspectors de policia van pujar a l'avió a punt d'enlairar per aclarir el seu deute. També aquí, la reacció va estar a l'altura de la llegenda que envolta l'actriu ocasional.

La nord-americana va exterioritzar a crits la seva oposició a la detenció. Va argumentar que ja es trobava en territori francès, per la qual cosa els policies no tenien jurisdicció. Per rubricar el seu descontentament, va propinar una sonora bufetada a un dels inspectors. El cop no va millorar la seva situació, encara que ja en una altra ocasió havia bufetejat a un empleat de l'hotel Ritz parisenc.

Traslladada a la comissaria, la Gabor va dormir una nit als calabossos i va passar l'endemà a disposició judicial. Se li va imposar una fiança que doblava la quantitat que havia deixat a deure, a més de citar-la judicialment per a la resolució de l'escàndol.

La Gabor es va convertir aquell dia en la primera animalista de Mallorca. Mentre es resolia la seva situació, es va dirigir amb un abric de visó i un vestit de pell de lleopard a la gossera municipal de Palma. Allà va adoptar a quatre gossos i un gat, que li van suposar una altra amenaça de desembarcament per part del pilot del seu avió. Mentre els animalets recorrien experts la desitjada anatomia de l'actriu, aquesta es negava a confinar-los al celler. A la seva arribada a París, es va embenar els turmells com a prova de les «tortures» que havia patit a l'Espanya franquista.