Associen l'Alzheimer amb una producció irregular d'òxid nítric

Un grup d'investigadors del Centre de Neurociències de la Universitat de Coimbra (Portugal) ha desenvolupat un estudi científic en animals, extrapolable a les persones, en el qual associen la demència de l'alzheimer amb la producció irregular d'òxid nítric en el cervell. Aquestes molècules químiques fan de missatgers entre les neurones i una producció irregular comporta la falta d'energia en el cervell.

Segons un comunicat de la Universitat de Coimbra, la investigació ha estat liderada per la científica lusitana Ana Ledo, qui va concloure que en la malaltia d'Alzheimer la comunicació entre les neurones presenta errors provocats per la reducció d'un missatger químic especial -l'òxid nítrico- que es mou molt ràpid entre les cèl·lules.

D'aquesta manera, l'òxid nítric presenta en malalts d'Alzheimer alteracions molt diferents de les registrades en persones que tenen un envelliment catalogat com a normal. A més de provocar problemes de comunicació entre neurones, també afecta la capacitat de producció d'energia en les cèl·lules que suporten el funcionament del cervell.

Per a la científica, que ha publicat les conclusions de l'estudi a la revista Neurobiology of Aging, l'òxid nítric és una molècula molt simple -composta per dos àtoms- i essencial en la formació de la memòria i de l'aprenentatge en l'hipocamp. La producció irregular d'òxid nítric, juntament amb la generació d'altres molècules químiques amb les que reacciona aquest compost, pot induir aquestes alteracions neuronals.