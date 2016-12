Comença la primera expedició científica al voltant de l'Antàrtida

La primera expedició amb finalitats científiques que recorrerà la costa de l'Antàrtida va sortir ahir de Ciutat del Cap amb un ambiciós objectiu: recopilar informació que permeti als investigadors de diversos camps entendre millor l'impacte del canvi climàtic en l'Oceà Antàrtic. Més de 50 científics d'una vintena de països participen en l'Expedició per a la Circumnavegació de l'Antàrtida (ACE, en les seves sigles en anglès), un viatge al voltant de l'Antàrtida que durarà tres mesos i és una iniciativa del recentment creat Institut Polar Suís, tal com van informar ahir els responsables.

A bord del vaixell rus Akademik Treshnikov, habilitat especialment per a la investigació, els experts treballaran en la primera fase de 22 programes científics de disciplines com la biologia, la climatologia o l'oceanografia, els resultats llançaran llum sobre alguns aspectes del canvi climàtic.

Algunes d'aquestes investigacions intentaran mesurar el dany provocat per la contaminació de partícules de plàstic a la cadena alimentària de la mar, supervisaran les poblacions d'espècies amenaçades com albatros i pingüins, i buscaran respostes a la pèrdua de salinitat dels oceans.

Els experts destaquen el caràcter transnacional del projecte i les seves diferents perspectives científiques, que permetran obtenir uns resultats inèdits i especialment valuosos per a l'estudi del clima. «Alguns d'aquests projectes no tenen connexió aparent, però a llarg termini ens donaran l'oportunitat de tenir una idea molt més integral de l'Oceà Antàrtic en la seva totalitat», va declarar el membre de l'ACE David Walton, en una roda de premsa celebrada ahir abans d'emprendre el llarg viatge.

Segons els científics, el coneixement de l'Antàrtida és clau no només per a la seva preservació, sinó per al futur de tot el planeta. «Els pols són les regions de la Terra més afectades pel canvi climàtic i tenen un paper central en dotar els oceans de corrents submarines que regulen el clima del món des del pol a l'equador», van explicar des de l'ACE.

L'expedició té previst finalitzar el viatge el pròxim 19 de març a Ciutat del Cap, després de fer parades a la costa de l'Antàrtida, illes properes com Tasmània o el port xilè de Punta Arenas.