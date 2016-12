Els ximpanzés no són altruistes ni egoistes per naturalesa

Els ximpanzés són «indiferents» a l'altruisme i tampoc són egoistes per naturalesa, cosa que suggereix que l'evolució del comportament prosocial es va produir després de la separació dels humans de la resta dels primats, conclou un estudi publicat ahir a Nature Communications. Científics de les universitats britàniques de Birmingham, Manchester i Saint Andrews i del Max Planck Institute d'Alemanya van realitzar dos experiments amb tretze ximpanzés no emparentats, de la Reserva de Ximpanzés de l'illa Ngamba d'Uganda.

En aquestes proves, els micos tenien la possibilitat d'ajudar o perjudicar altres membres del grup en l'accés a aliments, i en cap cas van desplegar aquest tipus d'actituds d'ajudar o menyscabar els altres. Els experts conclouen que els ximpanzés no presenten actituds altruistes o venjatives per naturalesa, sinó que només apareixen quan «anticipen algun tipus d'avantatge per a ells». Els investigadors han observat a més que la tendència a «ajudar els altres» constatada en experiments previs podria ser un mer efecte col·lateral.

En el seu primer experiment, els experts van dividir a tretze ximpanzés en dos grups, i tres d'ells van ser ubicats en una sala separada on hi havia una caixa amb menjar, equipada amb un mecanisme d'obertura i tancament que només podien activar els seus companys mitjançant una clavilla. Els tres ximpanzés potencialment receptors del menjar podien sacsejar les caixes, que contenien cacauets pelats, i la resta sabia que hi havia menjar.

En un dels grups, activar la clavilla tenia l'efecte d'obrir la caixa, fet que permetia als receptors accedir als cacauets. En l'altre grup, si els ximpanzés activaven la clavilla, la caixa es tancava hermèticament i els altres perdien l'accés al menjar. Al començament, els ximpanzés van activar la clavilla repetidament, però aquest ritme va baixar quan van veure que no hi havia cap avantatge per a ells. No hi va haver cap diferència en la pauta d'activació de la clavilla entre el grup que podia haver ajudat als receptors a accedir al menjar i el grup que en canvi restringia l'accés.

En el segon experiment, es va ensenyar a onze dels ximpanzés l'efecte de les seves accions sobre la caixa de menjar i se'ls va permetre anar a la sala dels receptors. Aquest aprenentatge addicional no va comportar més activació de la clavilla per tal d'ajudar els companys, ni tampoc va fer baixar l'activació del tancament de la caixa.