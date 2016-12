NADAL 2016

arrerament, escoltant les notícies, llegint la premsa, fixant-nos en els comentaris de les persones, tenim la impressió que «anem malament», que al damunt de la humanitat i de tots nosaltres pesen tants de problemes que sembla difícil afrontarlos i superar-los. Sento a dir sovint: «Això és un desastre».

Els entesos i estudiosos parlen d'un canvi d'època, com d'altres s'han viscut en la història humana. En tot canvi d'època fa la sensació que tot trontolla, que allò que han estat valors ferms que han configurat la vida s'ensorren. Ara bé, hi ha un fet, un factor molt important –decisiu per a la història de la humanitat i per a cadascun de nosaltres– que no podem oblidar, malgrat tots els interrogants, dubtes i incerteses del present i del futur. El fet és Nadal, el naixement de Jesús, el Fill de Déu, fill de Maria per l'acció de l'Esperit Sant.

Aquest fet, que novament ens disposem a celebrar, no anul·la les causes que produeixen dolor, tristesa i desconcert perquè sembla que la deshumanització guanyi la partida, però sí que anuncia que hi ha salvació: «Us ha nascut el Salvador, el Messies, el Senyor». Demano a Jesús, l'infant nascut a Betlem, que us concedeixi a tots i a cadascú aquells dons que més necessiteu, però sobretot desitjo que, com els pastors i els mags, el cerqueu, el trobeu i us ompliu de joia. Nens i nenes, acosteu-vos a Jesús, que s'ha fet petit, perquè vol estar amb vosaltres quan jugueu, quan aneu a l'escola, quan reseu, quan aneu a la catequesi, quan dormiu.

Joves, nois i noies: heu sentit a parlar d'un tal Jesús... però, què us pot oferir, a vosaltres, que desitgeu estudiar una carrera, tenir una professió, treball, estimació, i també marxa, música... però sobretot llibertat i experiències? Potser si el cerqueu trobareu un projecte de vida que us engresqui i us realitzi plenament. Perquè hi confieu, ha nascut, ha tingut la vostra edat, ha crescut, ha viscut i ha donat la vida per mostrar-vos com us estima.

Pares i mares, matrimonis, quan contempleu els vostres fills i recordeu el seu naixement, i us preocupeu del seu creixement, tingueu Jesús com a algú de la vostra família. Feu-li un lloc al vostre cor i a la vostra llar. [...] (extret del Full Parroquial).