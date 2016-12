una societat líquida

vui dia es parla i s'escriu sobre la tendència vers on s'orienta la nostra societat, fins al punt de trobar-li un nom terriblement expressiu: la societat líquida. Un analista d'aquesta societat, Zygmunt Bauman , en el seu llibre Modernidad líquida, intenta definir aquesta «postmodernitat». La sensibilitat ara es decanta cap al consum. El que importa és gastar, «usar i tirar». No hi ha remei.

Els poders econòmics de la globalització, amb danys «col·laterals» -com la marginació de molta gent, l'absència de valors comunitaris, el desert moral-, tot és fluid, tot circula sense parar. Tot plegat , les coses i les persones viuen emportades per l'onada de torn, o sobre la balsa permanent de la tecnologia digital. La gent comunica, però no es comunica fent comunitat. Tot rellisca. Bauman parla d'un nou invidualisme «que ha perdut encarnadura i produeix cada vegada més marginats». Les xarxes socials diuen que comuniquen molt, però no uneixen la gent sinó que la fragmenten. Es fragmenta la vida, el treball, la família, tot plegat vist com béns individuals sense l'horitzó d'una totalitat humana... cadascú juga al seu joc. Aquest apunt és suficient per adonar-se que la nostra societat necessita un «espessant», com els líquids d'alguns malalts.

La lectura d'aquesta anàlisi sobre Bauman coincideix amb la proximitat imminent de la celebració del Nadal cristià. He trobat un text de Sant Joan Crisòstom que «analitza» també el naixement de Crist. Joan Crisòstom, -que vol dir, en grec, bon bec – exulta davant la notícia de Nadal. És un Pare de l'Església , una columna de la Fe , del segle IV. No era líquida la seva fe. «Tots s'uneixen – diu- per lloar en aquesta santa solemnitat, plens d'estupor davant el mateix Déu aquí ... a la terra i l'home al cel». Nadal és exultar sobre la Veritat. És el realisme de Déu. «No pregunteu com és això, és Déu qui ho ha disposat així i l'ordre de la naturalesa ha canviat». El món de Crist no és un món líquid. És l'ordre etern que per amor assegura l'home. «Ell és la meva vida. Ell és la meva salvació. La meva esperança». Només vol fer una cosa: «Restar abraçat al bressol de Crist».