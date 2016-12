Juncker demana contundència davant les falses notícies a internet

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va cominar ahir Facebook i les altres xarxes socials a actuar amb contundència contra la difusió de notícies falses –les anomenades fake news– a través d'Internet.

Facebook i Google han de desenvolupar «en el seu propi interès» sistemes per combatre aquest tipus d'informacions falses, ja que la credibilitat hauria de ser «el seu major capital», va dir Juncker, en unes declaracions difoses pels mitjans del grup Funke.

El president de la CE se suma així a les recents crides d'aquests dies en contra de les fake news, tant des del Govern de la cancellera alemanya, Angela Merkel, com del president sortint del Parlament Europeu, Martin Schulz.

Les xarxes socials han d'assumir com correspon la seva obligació de lluitar contra manipulacions, va prosseguir Juncker, qui va advertir que «controlarem amb rigor com s'implementen» les mesures oportunes en aquesta direcció. El ministre alemany de Justícia, el socialdemòcrata Heiko Maas, va apressar fa uns dies a fiscals i jutges a actuar amb determinació contra la difusió de notícies falses i especialment davant la difamació o manipulació des de les xarxes socials.

«La llibertat d'expressió no abasta la difamació i les calúmnies i és una cosa que ha de perseguir la Justícia també a la xarxa», va assenyalar el ministre de la gran coalició alemanya.

Maas va exigir així mateix a Facebook que assumeixi conseqüències, va recordar que aquesta xarxa social «guanya molt diners amb notícies falses» i va sentenciar que «qui obté ingressos milionaris a la xarxa, també té una responsabilitat social».

Per la seva banda, Schulz va exigir així mateix en unes recents declaracions a mitjans alemanys una regulació europea per combatre la propagació de notícies falses a internet.

Si el compromís voluntari no és suficient «els legisladors han d'actuar, no només en l'àmbit nacional, sinó europeu», va declarar Schulz, partidari d'imposar sancions penals per la difusió de notícies falses. Per Schulz, «Facebook i companyia han de ser una mica més que màquines de fer diners» i tenen l'obligació de complir amb determinats estàndards.