La parella de George Michael revela com va trobar el cos sense vida del cantant

Fadi Fawaz, la parella de George Michael, va utilitzar les xarxes socials per relatar que havia estat ell mateix qui va trobar a l'estrella musical morta al seu llit.



Ni 24 hores després, el perruquer de les celebritats va canviar la foto del seu perfil per una en què apareix besant la cara del cantant i va relatar a Twitter el punyent moment en què es va trobar a la seva parella morta. "És un Nadal que mai oblidaré, trobar la teva parella morta en pau al llit a primera hora del matí. Mai et deixaré d'estranyar", deia el missatge que va compartir a la xarxa social.





ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx „ Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 de diciembre de 2016

D'aquesta manera, l'estilista de les celebritats britàniques confirmava que mantenia una relació amb el cantant de 53 anys amb el qual se'l relaciona des de l'any 2012, en què van ser fotografiats junts per primera vegada. No obstant això, són molts els que asseguren que el músic mai va oblidar al venedor d'obres d'art Kenny Goss, amb el qual va compartir 13 anys de la seva vida. Part de la premsa britànica assegurava que el marxant, el veritable amor del excomponent de Wham!, havia tornat a la seva vida en els últims mesos.Des de que es va saber el tràgic decés, la música de George Michael va disparar les seves reproduccions i descàrregues a Spotify. Segons dades aportades per l'aplicació musical hi va haver cinc cançons que no van deixar de sentir els seus milions de seguidors: Last Christmas, un clàssic per aquestes dates, Careless Whisper, Faith, Freedom! 90 i Wake Me Up Before Jo Go-G.