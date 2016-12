Un estudi alerta que als nens espanyols se'ls prescriu antibiòtic de forma excessiva

n Investigadors valencians han desenvolupat un ambiciós i inèdit estudi multinacional sobre la prescripció d'antibiòtics en nens que conclou que a Espanya es fa de forma excessiva, ja que en els seus dos primers anys de vida en reben fins a un 50 % més que els alemanys i nord-americans.

L'estudi ha estat dut a terme per la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), dependent de la Conselleria de Sanitat, juntament amb un consorci de científics alemanys, italians, noruecs, coreans i nord-americans i fet públic ahir per la Generalitat del sud.

Els científics han seguit més de 74 milions de nens d'edats compreses entre els 0 i els 18 anys, entre 2008 i 2012, en el primer i més llarg estudi comparatiu sobre l'ús d'antibiòtics entre països, segons el Govern valencià.

Segons adverteix el director científic de FISABIO, Javier Díez-Domingo, «els resultats suggereixen que a Espanya es prescriu un nombre elevat d'antibiòtics en els nens, i que almenys més del 50 % d'aquestes prescripcions són innecessàries. Han aparegut ja bacteris resistents a tots els antibiòtics coneguts, la qual cosa està posant la població en una situació compromesa».

«Encara podem revertir aquesta evolució mitjançant un ús racional dels antibiòtics», reclama Díez-Domingo, per qui hi ha encara «una falsa creença de la bondat dels antibiòtics, i el que s'està veient és que el seu ús inadequat porta més problemes que beneficis».

Segons la seva opinió, és necessària una «conscienciació social» sobre l'ús d'antibiòtics i els pediatres d'atenció primària han de ser els primers a actuar, mitjançant la disminució de la prescripció i l'educació sanitària.

Aquest estudi ha demostrat l'existència de grans diferències entre països en l'ús d'antibiòtics, arribant a produir-se fins a 7,5 vegades més prescripcions per nen i any a Corea del Sud (el país que més freqüentment recepta antibiòtics) que a Noruega (el país amb menor consum).

Les diferències s'observen fins i tot entre els propis països europeus: després de Corea del Sud, les majors prescripcions es realitzen a Itàlia i Espanya; lluny queden Noruega i Alemanya, que presenten les menors ràtios de prescripció en totes les edats.

Durant els dos primers anys de vida, els nens espanyols reben de mitjana 1,5 antibiòtics per any, similar a Itàlia, la qual cosa suposa 3,5 vegades més que la prescripció a Noruega i un 50 % més que a Alemanya i a Estats Units, unes diferències que s'observen en tots els grups d'edat establerts.

Espanya és dels països de la Unió Europea amb major resistència a antibiòtics, juntament amb Romania, Croàcia, Bulgària i Eslovènia, i és molt major que Noruega, on es prescriu molt menys antibiòtic, assenyalen des de FISABIO.

L'article, titulat Antibiotic use in children -a cross-national analysis of 6 countries, recull els resultats d'aquesta investigació publicada a The Journal of Pediatrics.