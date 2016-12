Productes de bellesa amb oli d'argan, un regal per a la pell i cabell

Un sol producte de múltiples i reconeguts beneficis per a la pell i el cabell, es pot demanar més? Ens referim a l'Oli d'Argan, que s'extreu de les llavors dels fruits de l'arbre del mateix nom i que pots trobar a la botiga ecològica online.

Lluny de paratges paradisíacs, l'argan creix en els deserts calcaris del sud-oest del Marroc. Per sobreviure en aquest lloc tan inhòspit, per les seves fulles i fruits corren actius destinats a mantenir-lo verd. L'oli d'argan conté àcids grassos essencials (linoleic -omega 6- i oleic -omega 9-, entre d'altres), així com vitamina E, pel que és un potent actiu per tractar l'envelliment cel·lular. De fet, conté major quantitat d'antioxidants que l'oli d'oliva. També té propietats antisèptiques i fungicides, per la qual cosa s'utilitza per tractar l'acne i les ferides lleus, així com en el tractament de la psoriasi i la dermatitis.

L'oli d'argan es pot utilitzar directament sobre el cabell o la pell, però també diluït en cremes. També ho pots trobar a la formulació de molts productes cosmètics, que l'utilitzen com un dels seus principals principis actius.

Les nostres propostes cosmètiques ...

Oli Vegetal d'Argan, de Esential'Arôms. D'elevat valor biològic, per la seva acció altament hidratant i nutritiva cutània; a més, gràcies a la seva acció antiradicals lliures i regeneradora cel·lular, ajuda de manera eficaç a disminuir la profunditat de les arrugues i el pas del temps. El seu elevat contingut en àcids grassos essencials (3 vegades superior a l'oli d'oliva), vitamina i natural i fitoesterols, doten a aquest oli vegetal verge d'unes propietats úniques a nivell cosmètic i dermatològic. El seu preu: 29,65 € / 100ml.

Crema antiarrugues, de Mon Deconatur. Amb oli d'argan ecològic, àloe vera, segó d'arròs, mantega de les llavors del mango, goma xantana i oli essencial de palmarosa. Anti-aging, amb gran poder antioxidant per l'alt contingut en vitamina E de l'oli d'argan, imprescindible per lluir una pell radiant i llisa. De regal una vareta d'argan i rosa mosqueta amb olis essencials de mirra, palmarosa i espígol, d'efecte regenerador. El seu preu: 19,33 € / 50ml.

Gel de dutxa d'Aloe Vera i Argan, de Corpore Sano. El gel de Corpore Sano conté més d'un 99% d'ingredients d'origen natural dels quals el 10% procedeixen d'agricultura ecològica. L'elevat contingut en àcids grassos insaturats, oleic i linoleic (omega 9 i 6) i vitamina E de l'Argan, li confereixen a aquest gel propietats reestructurants, nutritives i regeneradores de la pell. L'Aloe vera és rica en aminoàcids, minerals i vitamines i disposa de propietats hidratants. Fórmula sense conservants parabens, colorants, silicones, PEG's ni olis minerals. El seu preu: 12,40 € / 500ml.

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

El passat 2014 la UNESCO va inscriure l'argan, així com els coneixements, tècniques i pràctiques relacionades amb l'extracció de l'oli de les seves fruits, en la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Segons afirma en organisme: "L'arbre de l'Erguén és una espècie silvestre endèmica, que creix a la Reserva de Biosfera de l'Erguén, situada al sud-oest del Marroc. Les dones -i en menor mesura, els homes- que viuen a les zones rurals d'aquesta reserva de biosfera utilitzen mètodes tradicionals per extreure oli del fruit de l'Erguén. Per extreure aquest oli, usat per les seves propietats alimentàries, medicinals i cosmètiques, es requereix realitzar tot un seguit d'operacions el coneixement es transmet per imitació, o mitjançant un aprenentatge no formal".