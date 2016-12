Els advocats del torn d'ofici que usin el català cobraran 14 euros més

El Consell de l'Advocacia Catalana (CAC) ha valorat de forma positiva la iniciativa de la Generalitat de pagar 14 euros addicionals als advocats del torn d'ofici que presentin els seus escrits en català.

Segons ha recordat el CAC –que agrupa els 14 Col·legis d'Advocats de Catalunya–, el Servei Lingüístic del Consell ja ofereix diverses eines per fomentar l'ús del català a la Justícia, com ara el traductor automàtic, els formularis jurídics, diccionaris, manuals d'estil o el servei de consultes lingüístiques, que ara es «potenciaran i s'optimitzaran».

El Consell de l'Advocacia espera que aquesta mesura del Govern contribueixi a frenar «l'alarmant» davallada de l'ús del català a la Justícia, en caiguda lliure des del 2004. Segons dades del Departament de Justícia, l'any 2015 es van dictar de mitjana només un 8,4% de sentències en català.

En xifres absolutes, de les 230.877 sentències que es van dictar l'any passat a Catalunya, només 19.375 van ser en català.

L'Advocacia considera que un dels factors que han influït en aquesta davallada és el fet que el català sigui considerat només un «mèrit» i no un «requisit» per exercir a l'Administració de Justícia de Catalunya, malgrat les reiterades peticions de l'Advocacia Catalana perquè el coneixement del català sigui considerat un «requisit» per al personal judicial de l'Administració de Justícia a Catalunya.