Deu supersticions per començar l'any amb bon peu

Any nou vida nova. Diem adéu al 2016 i donem la benvinguda al 2017. Si volem que la sort estigui de la nostra part durant els 12 mesos que ara comencen, no hem d'oblidar alguns rituals que ens ajudaran a començar el 2017 amb bon peu.

Obrir totes les portes i finestres de la casa

Desfés-te de les males energies dels mesos anteriors obrint totes les portes i finestres de la casa. D'aquesta manera sortiran els mals records i entrarà la bona sort. Algunes famílies també tenen el costum d'escombrar cap a fora per deixar-la lliure de males vibracions.

Portar alguna peça de color vermell

El vermell està associat amb la passió, l'amor i la prosperitat. És obligatori portar alguna peça d'aquest color, preferiblement la roba interior. D'aquesta formar atrauràs la bona sort.

Menjar els 12 raïms

Poques són les cases en les que no hi ha raïms en l'última nit de l'any, ja que és aquesta la tradició per excel·lència a casa nostra. Alguns diuen que representen els mesos que vam deixar enrere, altres els que vénen. Sigui per la raó que sigui cal demanar un desig per cada raïm que mengem.

Brindar amb l'anell dins de la copa de xampany

Introdueix dins de la copa un anell. Es diu que aquest objecte atreus els diners. Però recorda que si el brindis es fa amb una beguda sense alcohol, cal mossegar l'anell.

Col · locar les maletes al costat de la porta

Si en el nou any vols viatjar molt, recorre totes les estances de la casa amb una maleta i deixa-la durant tota la nit al costat de la porta principal. El matí de l'1 de gener recull-la i guarda-la a l'armari.

Demanar tres desitjos

Escriu-los en tres trossos de paper diferents abans de començar a sopar i mantén-los al teu costat durant tota la nit. Un cop començat el nou any, crema'ls.

Posar diners a les sabates

Un altre ritual per tenir una bona situació econòmica en el nou any és col·locar diners a les sabates. No importa la quantitat. Existeixen altres variants d'aquest ritual que diuen que cal menjar-se els 12 raïms amb diners a la butxaca o a la mà dreta.

Repartir petons

Per trobar parella hauràs de seguir aquest ritual. Si desitges trobar nòvia, només acabar les 12 campanades, hauràs besar a una dona. Si pel contrari vols una parella masculina, fes un petó a l'home més proper a tu.

Encendre espelmes

Cada color de les espelmes està relacionat amb un tipus de fortuna concreta. El vermell, com ja havíem comentat, atreu la passió, el groc l'abundància, el taronja la intel·ligència, el verd la salut i el blanc la claredat. Així que si vols rebre aquests atributs mantingues la casa ben il·luminada.

Entrar amb el peu dret

Tens dues opcions per començar en l'any de la millor manera possible. O bé que el peu dret sigui el primer a recolzar-se en el sòl durant el canvi d'any. O sortir al replà un cop acabades les campanades i tornar a entrar amb aquest mateix peu.