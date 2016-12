Guia televisiva per Cap d'Any

Guia televisiva per Cap d'Any

La 1 torna a confiar en José Mota, protagonista de ´Operación: And the andaran ', un especial d'humor en què els quatre líders polítics més importants del país desapareixen al Triangle de les Bermudes quan es dirigien a la presa de possessió de Donald Trump.

Una altra 'veterana' d'aquesta nit, Anne Igartiburu, complirà 12 anys consecutius transmetent les campanes des de la madrilenya Puerta del Sol per a TVE, aquesta vegada acompanyada dels cuiners i jurats de 'MASTERCHEF' Jordi Cruz i Pepe Rodríguez Rey.

Després del raïm, Eva González i Santiago Segura presentaran 'Feliç 2017!', Un programa que promet rialles i música amb actuacions de David Bisbal, Juanes, Melendi, Fangoria, Bustamante, Bebe, Gemeliers, Mocedades i, com no, el Duo dinàmic. Els conductors tindran un paper molt actiu amb monòlegs i números de màgia.

A Antena 3, la programació de cap d'any té com a plat fort ´La vuelta al año en un zapping, que repassa les diferents tradicions de Cap d'Any al món i donarà pas a les campanades, a càrrec de Cristina Pedroche, que amb el seu vestit pot ser que aconsegueixi donar una nova 'campanada', i Alberto Chicote. A més, la cadena començarà el nou any amb 'Cantant a 2017', amb 'els èxits d'ahir i d'avui'.

La Sexta aposta per l'humor de l'equip de ´Zapeando´, que ha preparat un especial de Cap d'Any amb els dotze 'campanazos' televisius de l'any, com la reaparició artística d'Isabel Pantoja o la 'cobra' de Bisbal a Chenoa. El seu presentador, Frank Blanco, i la col·laboradora Irene Junquera marxaran abans que acabi el programa per donar les campanades a aquest canal de Atresmedia.

Mediaset ha apostat per Lara Álvarez i Carlos Sobera i la resta de l'equip de 'First Dates', el seu programa de cites a cegues, per el compte enrere cap a 2017 a Telecinco.

Especials de Cap d'Any

L'1 de gener, els melòmans tenen una cita a les 11:15 hores a La 1 amb la transmissió del tradicional concert de Cap d'Any a càrrec de la Filharmònica de Viena, que en aquesta ocasió dirigeix ??el veneçolà Gustavo Dudamel.

I Antena 3 ha programat en prime time 'un especial de' Tu cara me suena ', en què seran els jurats els que interpretin a personatges mítics de la música tradicional, acompanyats per altres artistes convidats.

Tot això sense comptar amb els programes adreçats als nens, especialment a Boing, Clan TV, Nickelodeon i els diferents canals de Disney, que a Disney XD estrena el dia 26 a les 9.50 hores la nova sèrie d'animació 'Cuc marcià' , un cant a l'amistat.