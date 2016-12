Missatges originals per felicitar el Cap d'Any

El col·lapse de les línies telefòniques per Cap d'Any és habitual perquè tots volem acomiadar l'any deixant enrere els mals moments i afrontar els nous dies amb nous propòsits i molta felicitat.

Per transmetre els nostres millors desitjos als nostres familiars, amics i persones properes ens valem del sentimentalisme, de l'humor, de la filosofia, de la ironia ... Però no sempre resulta fàcil estar inspirat aquest dia. Per això, hem fet un recull dels missatges més originals de la xarxa que t'ajudaran a arrencar un gran somriure als teus éssers estimats en una de les nits més màgiques de l'any.

Missatges graciosos

-Pedro Sánchez et desitja feliç 2017, Pablo Iglesias diu que felicitar l'any per whatsapp és casta, Montoro et desitja feliç 2017 que més un 20% d'IVA augmenta a feliç 2419, la infanta Cristina no li consta haver de felicitar i jo et desitjo un feliç Any Nou.

-Per al sopar de cap d'any, l'iphone va a la dreta o a l'esquerra del plat? Feliç Any Nou!

-Aquest any, amb la crisi cal estalviar, així que: Bon Nadal, Feliç 2017, que et portin moltes coses els Reis i feliç aniversari.

-Una ampolla de cava: 30E. Un cotilló de cap d'any: 60 euros. Un vestit de festa: 120 euros. Que jo et feliciti l'any 'no té preu! BON 2017!

-Aquest any les campanades les retransmet Urdangarín per explicar lo dels quartos Feliç Any Nou!

-Ferro 51 Z ANY Nitrogen ou MMXVII

-Boicot als missatges de "Feliç Any Nou" Passa-ho!

-Avís a tota la població: el simulacre de Pau i Amor ha finalitzat. Guardin els llagostins, insultin als seus cunyats i marxin.

Missatges tendres

Per als que prefereixen apel·lar al cor més que al somriure, també tenim un repertori d'allò més tendre per enlluernar al nostre interlocutor. Pren nota!

-Si tens un somni incomplet, tindràs una meta per assolir. La felicitat és la barreja de somnis i realitats. Que el 2017 multipliqui la teva capacitat per somiar.

-Un savi va dir: la riquesa d'una persona es mesura per la quantitat i qualitat dels amics que té. Gràcies per ser part de la meva fortuna. Feliç Any Nou.

-Aquesta etapa és crucial per a desfer-nos de vells rancors i ferides. Comencem amb la mirada al front i un enfocament positiu de la vida. Et desitjo un feliç any nou i molt benestar per a tu i la teva família.

-Es canvia de cotxe, de casa, de roba, de sabates, de mes, de look, de treball, d'any; però mai d'amics. Feliç any nou!

-Feliç Any! Espero que tu rutina es converteixi en sorpresa, els empipaments en somriures i les tristeses en esperances, que la teva bandera sigui l'amor i el vostre idioma els petons.

-L'any nou és el millor moment per rebutjar velles ferides i rancors. Comencem aquest any amb la mirada ben enlaire i mirant la vida des d'un angle positiu. Et desitjo un feliç any i que tinguis molta prosperitat i salut.

-Aquesta nit de Nadal que el cel està ple d'estrelles, que es mostra il·luminat, vull dir-te amigueta que et desitjo el millor de la vida, que els teus somnis es compleixin i més.