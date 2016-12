Cinc jocs per animar les sobretaules nadalenques

Els jocs no només són per a infants. Els més grans i els més petits poden passar hores entretinguts jugant i en família. Si vols gaudir de les sobretaules nadalenques amb la família i amics, et proposem aquesta selecció de jocs casolans.

L'ÚLTIMA FRASE DEL LLIBRE

Un dels presents agafarà un llibre d'una prestatgeria i llegirà la primera frase. La resta de les persones haurà d'imaginar quin llibre és, escriure la que creuen que és l'última frase del mateix en un paper i col·locar aquest paper en un cistell. Després, la persona que hagi agafat el llibre escriurà l'última frase que aparegui en ell i la barrejarà amb les altres. Per acabar, les frases s'aniran llegint en alt i entre tots haureu de triar la correcta.

Con un libro podéis pasar un buen rato. Getty Images

QUIN FAMÓS SÓC?

Haureu escriure els noms de diversos famosos en papers i enganxar-los a l'atzar a l'esquena de cada un dels participants. Després, cada persona haurà de fer una pregunta per torn que es pugui respondre amb "sí" o "no" per esbrinar quin famós és. El primer que ho encerti guanya.

EL POLICIA I EL LLADRE

Aquest clàssic de les reunions d'amics i familiars no podia faltar en aquestes festes. Per aquest joc només et caldrà unes poques cartes de la baralla espanyola: El rei d'espases (serà el policia), l'as de bastos (el lladre), la sota d'ors (la reina dels lladres). També necessitareu altres cartes que no siguin cap de les anteriors (els ciutadans) fins a completar el nombre de participants. Es reparteix una carta a cada jugador, entre elles el rei, l'as i la sota. Cada un mira la seva carta per saber quin personatge li ha tocat i comença el joc.

Los juegos de cartas son siempre una buena opción. Getty Images

El lladre ha de "matar" als ciutadans i la reina dels lladres picant l'ullet. La reina pot "ressuscitar" als ciutadans llençant un petó. L'objectiu del policia és descobrir al lladre observant la mímica de tots els presents. Si hi ha molts participants, el lladre pot crear còmplices traient la llengua. El joc acaba quan el lladre mata tots els ciutadans o quan el policia falla a l'hora d'identificar al veritable lladre.

EL JOC DEL TRESOR

Un senzill joc per entretenir els més petits de la casa en aquestes festes. Amaga deu objectes o "tresors" per tota la casa i deixa que els participants els busquin durant un temps limitat. El que més "tresors" aconsegueixi guanya el joc.

EL JOC DE LA CORBATA

Cada un dels participants necessitarà una corbata vella que hi hagi per casa. Després, dividits en parelles, heu d'intentar lligar la corbata del vostre company amb una sola mà. La parella que abans acabi és la guanyadora.