Mor William Salice, creador de l'ou Kinder Sorpresa

William Salice, creador al costat de Michele Ferrero de l'ou Kinder Sorpresa, ha mort als 83 anys d'edat en una clínica de Pavia (Itàlia), on estava ingressat a causa d'un vessament cerebral.

Salice solia recordar que va ser Ferrero, per a la empresa on treballava, qui va inventar el ja icònic dolç, encara que la idea se li atribueix també a aquest xocolater.

El Kinder Sorpresa és un ou de Pasqua que inclou una joguina en miniatura al seu interior i que es va llançar per primera vegada com una proposta de la marca Ferrero per perllongar la venda aquests dolços més enllà de la Setmana Santa. La idea d'adreçar-se als nens amb la joguina va ser un èxit i va convertir el producte en un dels emblemes de l'empresa italiana. També a Espanya, on es comercialitza des de 1985.

L'ou Kinder, en canvi, no ha tingut el mateix èxit en tots els països. Als Estats Units, per exemple, està prohibida la seva venda per contenir una joguina dins, una norma que a la Unió Europea també existeix amb les excepcions del Tortell de Reis i del propi Kinder Sorpresa.