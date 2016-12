Tres combinats d'autor per aquest Cap d'Any

El Cap d'Any ja és aquí. És una nit en què cada detall compta, des de com anem vestits fins a la decoració de la taula. I no és per menys. Cap d'Any és el moment de fer balanç, de renovar la llista de bons desitjos i de brindar per l'any nou.

Per convertir aquest primer brindis de 2017 en un moment màgic, Ocean Club Marbella ens proposa tres còctels d'autor de la mà de Mario Hofferer, campió del món de cocteleria, i del seu Operations Manager i Mixologist, l'internacional Momo Khani.

Aquestes són les seves tres propostes, innovadores, atrevides i amb un toc molt dolç, per estrenar l'any amb el millor sabor de boca i així sorprendre als nostres convidats:

Hot Buttered Truffle Pousse Cafè

Un xarrup de xocolata que arriba en el millor moment: les postres. A més, el toc de cafè és perfecte per mantenir-nos desperts mentre esperem el moment dels raïms.

Ingredients:

- 2 cl de xocolata blanca amb trufa

- 1 cafè doble espresso

- 1 culleradeta de mantega infusionada amb fesol de tonka

- 5 cl d'escuma de canyella i coco

Com preparar-lo:

Barreja una cullerada temperada de mantega, prèviament infusionada amb el fesol de tonka i amb el cafè espresso. A continuació, aboca la xocolata líquida en un got de xupito, afegeix la barreja de l'espresso i reserva.

Per l'escuma: posa una mica de crema de coco (aigua de coco si prefereixes un resultat més light) en una muntadora de llet i afegeix uns palets de canyella en branca flamejats. A continuació, afegeix llet sencera, activa la muntadora i hop! Obtindràs una deliciosa escuma de llet. Col·loca-amb cura sobre el got de xupito per rematar el còctel.

Christmas Fat Washed with Chocolate Dipped Spoon

Aquest còctel es serveix temperat i en cullera. Ideal per entrar en calor i acomiadar el 2016 amb una explosió de sabors a la boca, al ritme dels focs artificials.

ingredients:

- Conyac Hennesy X.O.

- 1 llauna de litxis (o, si ho prefereixes, 2cl de xarop de litxi)

- 1 culleradeta de Spicy & Ritch (barreja de mantega, bourbon de vainilla, anís estrellat, canyella i claus. Barrejar i escalfar durant aproximadament 3 minuts)

- 2 unces de xocolata negra

- Culleres soperes per banyar en xocolata

Com preparar-lo:

Abans de preparar aquest còctel, et caldrà congelar tantes culleres soperes com comensals, ja que aquestes seran el suport del còctel.

Posa la xocolata amarga en un bol i escalfa'l al microones (3 minuts en mode descongelar). A continuació, introdueix les culleres soperes congelades i banya-les fins a la meitat. Deixa que la xocolata solidifiqui, de manera que quedin totalment cobertes.

Escalfa el conyac i remena-ho lentament amb la cullerada xocolatada. Decora amb un litxi, et voilà! Una irresistible barreja de conyac i xocolata en forma de piruleta.

Jus de Pomme Chaud Nöel

El somni dels amants del sabor agredolç: el pastís tatín fet còctel! L'excusa perfecta per als que vulguin compensar els excessos amb una mica de fruita.

ingredients:

- 15 cl d'Armagnac (Marquis de Montesquieu Napoleon o Cles del Ducs)

- 1 litre de suc de poma

- 2 pomes tallades a trossets

- 1 branca de canyella banyada en xocolata negra

- 3 culleradetes de mel

- Culleradeta de cúrcuma en pols

- Culleradeta de cacau pur 100% en pols

- Nata muntada amb mitja culleradeta de gingebre especiat

Com preparar-lo:

Barreja tots els ingredients, escalfa'ls i ja ho tens! Serveix-ho amb un bon vi escumós o bé directament en un got de xarrup, i remata-ho amb una mica de nata muntada. Un còctel divertit i molt sa, ideal per gaudir en bona companyia.