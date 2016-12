UN ANY NOU EN COMPANYIA DE JESÚS, MARIA I JOSEP

vui, 1 de gener de l'any 2017, coincideixen tot un seguit de fets que ens han d'ajudar a viure aquest nou any des de l'actitud contemplativa de Maria, al costat del seu fill, Jesús, i amb la fidelitat de Josep. Continua el Nadal... Avui és l'últim dia de l'octava de Nadal. Tot el to de la celebració és típicament nadalenc. Jesús va assumir totes les limitacions humanes perquè nosaltres tinguéssim la condició de fills i filles de Déu, d'hereus de Déu. Avui encara hi ha persones que pensen en Déu no pas des d'aquesta relació filial, sinó des de la relació d'esclavatge, de Déu com a amo que sotmet, que imposa, que no és la clau per a la realització personal. Potser per aquest motiu molts rebutgen Déu o l'aparquen de la seva vida concreta.

Però això també ens pot passar als creients. Sovint vivim una relació amb Déu més distant que no pas filial. Una relació més d'afirmació que d'afecte i comunicació; més d'obligació que d'amor filial. Visquem la nostra condició de fills i hereus.

La festa de Santa Maria, Mare de Déu. Santa Maria del pessebre.

Fixem-nos en Maria, que, com diu l'evangeli, «conservava aquests records en el seu cor i els meditava». Maria al costat de Jesús, tot meditant els fets. També nosaltres hauríem d'aprendre a viure els fets i a meditar-los en companyia de Jesús, des del cor i la intel·ligència amarats de fe i d'amor. Sentim tantes paraules, opinions i sentències, parlem i opinem... però poques vegades contemplem els fets i situacions de la vida, o els meditem al costat de Jesús. Aquesta actitud ens ajudaria a superar la superficialitat i, sobretot, ens ajudaria a retrobar el gust de la presència de Déu.

Mirem Jesús. El nom posat a l'infant és «Jesús».

El nom significava en aquella cultura la missió de la persona. Jesús significa «Déu salva». En Jesús podem trobar amor, perdó, força, pau i joia, és a dir, salvació.

Comencem un nou any, el 2017.

Per això s'escau la fórmula de benedicció que era tradicional a Israel quan començava un nou any. Demanar la benedicció de Déu és la millor manera de felicitar el nou any: «Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi, que ens faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de nosaltres; que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau». Així sí que l'any 2017 serà un bon any per a tots. [...] (extret del Full Parroquial).