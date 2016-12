Pessebre: geografia i fe

l que hem fet a casa – som una família nombrosa , d'una seixantena de persones – no és digital. És un pessebre, jo diria, català, típicament del país, d'aquells que es fan desembolicant les caixes de l'any passat, on s'endrecen també les serradures de fuster i les pedres polides del riu. És un pessebre magnífic. Com un retall de terreny del Gironès o de l'Empordà, però arran de les Gavarres, amb planxes de suro envellit que identifiquen l'espai.

El pessebre, tots els pessebres de la nostra terra, són una lliçó de geografia vivent. Molsa, esparreguera, branquillons de romaní, pinyaques seques, terra de conreu, serrin de fuster, rierencs com de joieria . I sobre aquesta llenca de terra, homes i dones del país, gent amb presents a coll, una dona amb un conill orella dret , olles de mel i de llet, cistells de fruita, un parell de porcs i una cabra pasturant.

Homes amb un feix de llenya, els tres Reis que van a l'hora oriental. La gruta, en una profunditat surera, clara, senzilla, lluminosa, explicant el misteri. El pessebre català és una lliçó de realisme. Té la virtut de no explicar les coses sense lligar-les. Tota s'orienta al portal. Cada imatge té un sentit propi, però totes van orientades a la imatge del naixement.

Sant Joan Evangelista ho diu d'una altra manera: «El Verb es feu carn i habità entre nosaltres». La redempció rectifica i saneja totes les coses . En Georges Bernanos ja ho deia: «Tot és gràcia». Tot té sentit quan passa per el Nen. No hi ha cap realitat humana , mentre no sigui pecat, que no sigui un camí vers Déu.

Aquest Nen dóna sentit a la vocació humana. Tots tenim el risc de quedar-nos enamorats d'un ramat de cabres, o un cotxe de gama alta. I tots podem, des de la nostra petitesa, oferir un conill o una hora de treball o una alegria i un maldecap al Creador i Redemptor que és Crist.

Que som gent de pessebre i la fe és un esclat de llum i d'amor. El pessebre és més que geografia. És catecisme.