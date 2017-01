Charles Manson, ingressat en un hospital en estat greu

L'assassí en sèrie Charles Manson ha ingressat aquest dimecres malalt de gravetat en un hospital de l'estat de Califòrnia (EUA), on compleix cadena perpètua pels seus crims, segons ha informat Los Angeles Times. El rotatiu angelí, que cita "dues fonts familiaritzades amb la situació", no esmenta, però, la greu malaltia que ha causat l'hospitalització de Manson.

El Departament d'Correccionals de Califòrnia, per la seva banda, no ha revelat detalls sobre l'estat de salut de Manson per qüestions legals, encara que ha assegurat que "està viu", i ha declinat comentar el seu suposat trasllat a un hospital per raons de seguretat.

Actor i cantant frustrat, Manson va estremir Hollywood i els EUA l'agost de 1969 amb una sagnant espiral de violència en què ell i els seus seguidors, coneguts com la família Manson, van assassinar set persones per provocar una guerra racial.

Entre els assassinats es trobava l'actriu Sharon Tate, que estava a punt de donar a llum al seu primer fill de la unió amb el director de cinema Roman Polanski, així com quatre persones més relacionades amb el món de l'espectacle.

Els assassins van utilitzar la sang de les seves víctimes per escriure missatges a les parets mentre seguien les instruccions que deien que escoltaven en la cançó dels Beatles 'Helter Skelter'.

Manson, de 82 anys, suma centenars de sancions per mal comportament a la presó, on també es va gravar a l'entrecella un tatuatge en forma d'una creu gammada.