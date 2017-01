Una confiteria de Lleó amaga un premi de 8.000 euros en un tortell

Una confiteria de La Bañeza (Lleó) ha complert un any més amb la seva tradició d'amagar en un tortell de Reis un val amb diners en lloc de la tradicional figureta, un premi que aquest any s'ha incrementat en mil euros en sumar ja els 8.000 euros. Aquesta iniciativa, que va començar el 2008 amb un xec per valor de 500 euros, ha anat augmentant any rere any fins arribar a la quantitat actual, va explicar ahir Sergio González, de la Confiteria Conrado.

El 2009 el premi va arribar a les quatre xifres, atès que ja que es van atorgar 1.000 euros, el 2010 van ser 1.500, el 2011 va arribar a 2.000 i des de llavors ha anat pujant mil euros cada Nadal. La bona acollida per part dels clients permet que cada any es puguin incrementar els diners que s'amaguen en el tradicional dolç, segons destaquen els promotors de la iniciativa.