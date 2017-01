Miki Nadal i la seva dona perden el fill que esperaven

L'any nou no ha començat bé per l'humorista Miki Nadal i la seva dona Carola Escámez. La parella estava preparada per tenir el seu segon fill. No obstant això, han rebut un cop dur, tal com ho ha anunciat ella en el seu compte d'Instagram, "Anàvem a ser 4, però no ha pogut ser, serà, segur... Embaràs ectòpic. No he començat bé l'any, però després de l'operació d'avui, la meva salut està molt millor i gairebé fora de risc. Ara, a recuperar-se per poder gaudir d'aquesta vida tan meravellosa. Petons!! ".





Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !! Una foto publicada por Carola Escámez ™® (@carolaescamez) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:39 PST

Otro año que empiezo junto a @carolaescamez ...y van 4. El 4 va a ser mi número fetiche este año ?? Una foto publicada por Miki Nadal (@nadalmiki) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 3:09 PST

Miki i Carola ja són pares d'una petita nena, anomenada Carmela, que al maig farà un any, tot i així estaven molt il·lusionats amb el futur nova membre de la família. Així ho va avançar el popular humorista a Instagram fa uns dies, "Un altre any que començo al costat de @carolaescamez ... i van 4. El 4 serà el meu nombre fetitxe aquest any", va escriure, al costat d'una bonica foto en què apareixia amb la seva dona.