Subhasten per 10.000 euros el barret de Michael Jackson al vídeo «Smooth Criminal»

Un barret blanc que el cantant Michael Jackson va utilitzar per al vídeo oficial del seu tema Smooth Criminal ha estat adquirit per 10.000 euros al portal de subhastes d'internet Catawiki, segons va informar ahir aquesta plataforma . El barret, que es conserva en perfecte estat, està signat pel cantant amb el missatge «Love Michael Jackson».

Smooth criminal va ser llançat com a senzill de l'àlbum Bad a l'octubre de 1988 i va passar a ser el tema central de Moonwalkers, el documental que mostrava l'evolució personal i artística del cantant, i del qual va sortir el llegendari vídeo de la cançó.

Per a l'enregistrament de la pel·lícula i del vídeo oficial es van utilitzar una sèrie de barrets blancs que van ser fets especialment per a Jackson i les coreografies del tema. Un d'aquests barrets és el subhastat, que compta amb la particularitat que en el seu interior conserva la signatura i el missatge que el cantant va plasmar.

Segons el comunicat del portal de subhastes, el barret de feltre blanc va suscitar gran interès entre els seguidors del cantant mort el 2009 i va ser finalment adquirit per un col·leccionista belga.



Janet Jackson, mare als 50

La família Jackson també és notícia aquests dies per un naixement. La cantant Janet Jackson, de 50 anys, ha donat a llum al seu primer fill, un nen anomenat Eissa Al Mana, tal com va anunciar ahir el seu representant. «Janet Jackson i el seu marit Wissam Al Mana estan encantats de donar la benvinguda al seu nou fill, Eissa Al Mana, al món», va assegurar en un comunicat divulgat per la revista nord-americana People. «El part s'ha desenvolupat sense estrès i de forma saludable, i Janet es troba descansant», afegeix el comunicat del representant.

La germana del mític Michael Jackson va confirmar a l'octubre passat que ella i el seu marit, el milionari de Qatar Wissam Al Mana, esperaven un nadó. L'artista està casada des de 2012 amb Al Mana, de 41 anys, que és el seu tercer espòs. A l'abril, la cantant ja havia comunicat que posposava la seva gira Unbreakable a causa de que el seu marit i ella estaven planejant formar una família. «El meu marit i jo estem fent plans per a la nostra família. Hauré de retardar el tour», va assenyalar Jackson en un missatge de vídeo.

Després de set anys sense publicar un nou disc, la cantant va editar el 2015 l'àlbum Unbreakable, que dóna nom a la seva gira mundial. Des que va començar la seva carrera musical en els anys vuitanta, Jackson ha venut més de 140 milions de discos a tot el món gràcies a cançons com Nasty o Rhythm Nation.