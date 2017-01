Un iceberg de l'Antàrtida, a punt de desprendre's

Un iceberg d'uns 5.000 quilòmetres quadrats, considerat com un dels deu més grans registrats fins ara, és a prop de desprendre's de l'Antàrtida, segons anàlisi de científics de la Universitat de Swansea (Gal·les, Regne Unit).

Una llarga esquerda en el segment Larsen C va augmentar ràpidament el passat mes de desembre i actualment tot just uns 20 quilòmetres de gel manté al tros de gel unit a la plataforma. El Larsen C, d'un gruix de 350 metres, està localitzat al llarg de la costa oriental de la península antàrtica i ajuda a frenar el flux de les glaceres -rius de gel- que té darrere.

D'acord amb els experts, es tracta d'un tros de gel l'extensió equivaldria a una quarta part al territori de Gal·les.

Els investigadors han observat l'esquerda al Larsen C durant molts anys, després del col·lapse de Larsen A - el segment més petit- el 1995 i de Larsen B, que es va desintegrar gairebé íntegrament el 2002 encara queden alguns sectors romanents.

"Si (l'iceberg a Larsen C) no cau en els pròxims mesos, estaré sorprès", va dir a la cadena britànica BBC el professor Adrian Luckman, de la Universitat de Swansea.

Segons ha explicat, els científics van poder observar l'augment de l'esquerda a través d'imatges de radar del satèl·lit.

Luckman ha subratllat que es tracta d'un esdeveniment geogràfic i no climàtic ja que l'esquerda ha estat present durant dècades, però s'ha perforat en aquest moment.

La preocupació dels científics és la possibilitat que, si es desprèn l'iceberg, les glaceres accelerin el seu moviment cap al mar, el que tindria un impacte en el nivell de les aigües.

D'acord amb estimacions dels experts, si el gel que la barrera Larsen C reté entra al mar, el nivell de les aigües globals pot augmentar uns deu centímetres.