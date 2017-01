fill de déu... fills i filles de déu

vui celebrem la festa del Baptisme del Senyor, que clou el temps litúrgic de Nadal i Reis. Quin és el sentit d'aquesta festa per a nosaltres? És la continuació del que hem celebrat aquests dies de Nadal i Reis. Però avui ja no contemplem Jesús infant, sinó un home adult que comença la seva missió pública, i per això primer s'acosta al riu Jordà per ser batejat per Joan. El Baptisme de Jesús per Joan és un fet de revelació, de manifestació de qui és aquell home. Per això aquesta festa és també «epifania» o «revelació» de Jesús.

Els evangelistes, en narrar aquest fet, desitgen respondre a una pregunta: qui és aquest home, aquest tal Jesús de Natzaret, que a partir d'ara començarà a parlar, ensenyar, guarir, perdonar...?

El testimoni de Déu Pare i de l'Esperit donen la resposta: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he complagut». Nosaltres també hem estat batejats, no amb el baptisme de Joan, sinó en Déu Pare, Fill i Esperit Sant. El nostre baptisme també manifesta o «revela» qui som, quina és la nostra missió, què hem de fer i què podem esperar.

Algunes notes amb relació al nostre baptisme. També aquell dia, batejats en nom de Déu Pare, Fill i Esperit Sant, es va dir de cadascú de nosaltres: ets el meu fill / ets la meva filla. El nostre repte o la nostra resposta és que cada dia se'ns pogués dir: «En tu m'he complagut».

La nostra missió és viure com a fills i filles de Déu. Per això ens cal fer-nos disponibles perquè Jesús ens vagi configurant mitjançant els sagraments i la pregària. Per això ens cal conèixer Jesucrist perquè les seves actituds, prioritats i interessos siguin els nostres, avui, en aquest nostre temps.

Tanmateix, cal viure com a membres de la gran família de Jesús, l'Església, tant per rebre la gràcia de Déu i l'ajut dels germans com per continuar vivint –en el nostre món, en el nostre entorn– la presència i l'acció del Senyor. Com a Església vivim, celebrem, creixem i testifiquem la nostra condició de batejats. I no oblidem que ser batejat, esdevenir fill o filla de Déu, és la dignitat més gran o el títol més important que es pugui tenir en aquest món. Penso, alhora, en dubtes o interrogants entorn del baptisme, sobretot del dels infants [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).