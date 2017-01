La JONC omple l'Auditori en benefici de Projecte Home

n La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) va omplir ahir al matí l'Auditori de Barcelona amb una actuació solidària a benefici de l'ONG Projecte Home. El concert suposa també l'acte de cloenda del 20è aniversari de l'entitat a Catalunya i va servir per recaptar fons per finançar els programes d'ajuda de l'entitat i per conscienciar la societat catalana sobre aquesta problemàtica. L'orquestra va interpretar el programa Catarsi, un repertori de cinc obres proposat pel director de la JONC, Manel Valdivieso, que recull peces de compositors com Bach, Brams, Haydn o Mozart, i que va ser pensat per representar musicalment el procés de superació d'una addicció, amb els seus alts i baixos i la força del final del camí. Amb aquest repertori van voler simbolitzar el canvi de vida i la «catarsi» que suposa passar per un procés de desintoxicació com els que ajuden a passar els experts i voluntaris de Projecte Home.

El concert es va obrir amb la Primera simfonia, Quart moviment, de J. Brahms; va continuar amb La Passió segons Sant Mateu, de J. S. Bach; La Flauta Màgica, de W. A. Mozart; i La Creació, de F. J. Haydn. L'actuació es va tancar amb L'Ocell de Foc, de Stravinsky.

El director de la JONC, Manel Valdivieso, explica que va pensar que la idea de «recuperar la dignitat i l'autonomia de les persones, d'ajudar a la regeneració, i d'acompanyar en aquest procés» que marca la feina de l'ONG havia d'inspirar el programa, i per això va decidir que totes les peces a interpretar incidissin en aquests valors» i simbolitzessin aquest canvi de vida.