El papa Francesc bateja 28 nadons a la Capella Sixtina

n El papa Francesc va presidir ahir, per quarta vegada en el seu pontificat, la cerimònia d'administració del sagrament del baptisme, en aquest cas a 28 nens i nenes que van omplir de plors la Capella Sixtina. El pontífex va demanar als pares dels batejats que facin «créixer» la fe catòlica en els seus fills i va assenyalar que «la fe significa vida de fe perquè la fe es viu». «La fe no és recitar el credo del diumenge quan anem a missa, no és solament això. La fe és creure en el que és la veritat: Déu Pare que ha enviat al seu fill i a l'Esperit que ens dóna vida», va assenyalar Jorge Bergoglio tot dirigint-se als pares, treballadors del Vaticà, assegut en un tron situat al costat esquerre de l'altar.

«Ha començat el concert», va bromejar el pontífex enmig dels plors d'alguns dels petits que ressonaven entre els alts murs de la Capella Sixtina, sota els frescos de la volta creats per Miquel Àngel i davant la representació del Judici Final de l'artista renaixentista. «Jesús va fer el mateix, m'agrada pensar que la primera predicació de Jesús va ser el plor», va assegurar Bergoglio.

Abans de procedir a l'acte del baptisme, el Papa va insistir: «Heu demanat la fe, la vostra tasca és custodiar-la, que sigui testimoniatge per a tots nosaltres, també per als sacerdots, bisbes, etc, per a tothom». Després, començant per una nena petita a la qual va imposar el nom de Cecilia, el Papa va preguntar una per una a les parelles presents davant la pila baptismal si acceptaven rebre el baptisme en la fe de l'Església. I després, com en qualsevol altra cerimònia baptismal que celebra l'Església catòlica a tot el món, el Papa va abocar sobre cap dels petits –15 nens i 13 nenes– l'aigua amb la qual són iniciats en la fe dins del primer dels seus set sagraments.

Posteriorment, els pares van rebre un petit drap blanc que van col·locar sobre els seus fills, símbol que significa que el batejat «ha ressuscitat amb Crist». I després, un a un, cada pare es va acostar al Ciri Pasqual col·locat prop del Papa per encendre una espelma destinada a cadascun dels batejats, moment que, en el ritu catòlic, significa que Crist ha il·luminat el neòfit.