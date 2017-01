La població de linxs ibèrics seguirà creixent en els propers anys

n La població total de linxs ibèrics a la Península va arribar a uns 440 individus el 2016, segons informa el programa Life Iberlince a la seva pàgina web. Life Iberlince explica que la Junta d'Andalusia, com a soci coordinador del projecte, està concloent un cens les dades inicials del qual situen la població en 440 individus, enfront dels 404 exemplars que es van censar el 2015. Recorda que el 2015 en totes les àrees, Montes de Toledo, Sud de Badajoz, Sierra Morena Oriental i Portugal, han nascut cries, amb l'àrea de Montes de Toledo com la de més creixement l'any passat, amb 14 cadells. Als cadells nascuts en aquestes noves àrees de reintroducció, també se sumen els nascuts a les dues àrees andaluses, Guarrizas i Guadalmellato. Amb totes aquestes dades, els gestors del programa auguren que previsiblement aquest any les dades del cens seran millors.