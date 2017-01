Creen un instrument musical digital per tocar i compondre només amb la mirada

n Dos científics del Grup d'Investigació en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han creat un nou instrument musical digital, l'EyeHarp, que permet tocar i compondre música fent servir únicament la mirada, cosa que ho fa molt apte per a persones amb discapacitats. Zacharias Vamvakousis i Rafael Ramírez són els artífexs d'aquesta creació, un instrument musical digital controlat a través de la mirada en la qual la interacció i l'expressivitat amb l'instrument la fa l'usuari seleccionant els acords i arpegis, la melodia i el volum, només a través de la seva mirada.

Els científics recorden els beneficis que aporta la música i que, per exemple, els músics presenten algunes regions cerebrals més grans, mentre que les persones amb discapacitat motora tenen dificultats a l'hora d'aprendre a tocar un instrument musical.

Segons els investigadors, encara que s'han desenvolupat interfícies musicals digitals adaptades (ADMI), aquesta alternativa és insuficient per a persones amb incapacitat motora severa amb paràlisi muscular completa. «Per a aquestes persones, una bona alternativa podria ser la tecnologia eye-tracking o de seguiment de la mirada», segons els experts del Grup d'Investigació en Tecnologia Musical.

Fins al moment, Vamvakousis i Ramírez han completat una fase pilot per estudiar quantitativament i qualitativa la usabilitat de l'EyeHarp des de la perspectiva de l'intèrpret. Aquest experiment el van fer amb 8 persones sense cap tipus de discapacitat i amb coneixements musicals. Un segon experiment ha permès estudiar la interfície des de la perspectiva del públic. En aquest experiment hi van participar 31 persones que van actuar com a audiència i que van valorar dos concerts: una interpretació per a EyeHarp solo, i una altra per a EyeHarp, dues guitarres i flauta.

Segons Vamvakousis i Ramírez, que han publicat el seu treball a la revista Frontiers in Psychology, «els resultats obtinguts indiquen que, com els instruments musicals tradicionals, l'instrument musical digital que hem desenvolupat té una corba d'aprenentatge molt pronunciada i permet produir interpretacions expressives, tant des del punt de vista de l'intèrpret com del públic».