Descobreixen en les mosques un nou actor en la formació de les extremitats

n Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona han descobert en les mosques del vinagre, les usades en experiments en laboratori, un nou actor en el creixement de les extremitats que obre una nova via d'investigació sobre malformacions congènites en éssers humans. L'estudi, que publica Nature Communications, també obre pistes per investigar el desenvolupament dels vertebrats.

El professor d'investigació de l'IRB, Marco Milán, que ha liderat l'estudi, ha explicat que «molts dels secrets de la vida, com per exemple com aconseguim una mida i una forma determinats, els ho devem als estudis realitzats des de fa més de cent anys amb models animals com la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster».

Amb aquestes mosques, ara han descobert un nou actor involucrat en l'especificació i creixement de les ales de la mosca, que és la via de senyalització JAK/STAT, coneguda fins ara per estar fonamentalment vinculada a processos inflamatoris i creixement tumoral.

Carles Recasens, estudiant de doctorat que aquest mes llegirà la tesi amb els resultats d'aquest estudi, ha descobert que JAK/STAT «apareix en els moments clau del desenvolupament de l'apèndix i col·labora en l'especificació i creixement de l'ala» de les mosques.

Segons els investigadors, aquest descobriment obre la porta a investigar JAK/STAT en el desenvolupament humà i les seves possibles implicacions en malalties congènites del desenvolupament que impliquen malformació d'extremitats.