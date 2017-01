Detenen 17 persones a França per l'atracament de Kim Kardashian

n La policia francesa va detenir ahir 17 persones en diverses operacions policials simultànies en diferents punts del país en relació amb l'atracament que va patir a punta de pistola la nord-americana Kim Kardashian el passat 3 d'octubre a l'hotel de luxe de París on estava allotjada. Es tracta de 14 homes i tres dones d'entre 23 i 73 anys d'edat que van ser arrestats a París i diverses ciutats de la regió, així com a la Provença i la Costa Blava, va assenyalar France Info, citant fonts de la investigació.

L'emissora va precisar que entre els detinguts hi ha els autors materials del robatori, però també intermediaris, vinculats amb l'intent de revendre les joies que van sostreure a Kardashian, que de moment no s'han requisat. L'operació, dirigida per la Brigada de Repressió del Banditismo, és resultat d'un període de seguiment als membres de la banda i no es considera tancada.

Segons els elements que s'havien filtrat de la investigació oberta per la justícia francesa, van ser cinc homes vestits de policia dels que en primer lloc van amenaçar el vigilant de nit de l'hotel i, després d'introduir-se a l'edifici, van emmordassar a l'estrella nord-americana de la televisió. Els lladres van sortir de l'hotel amb joies (es va parlar d'un valor de 9 milions de dòlars), però en van perdre una en la seva fugida.

Tots aquests elements apuntaven que el cop s'havia planejat amb minuciositat, tot i que l'ADN que un d'ells va deixar al mocador que va servir per emmordassar Kardashian acabar sent decisiva per l'operació policial.