Deu anys de l'iPhone, el mòbil que va néixer amb l'objectiu de «fer història»

El 9 de gener de 2007 el primer iPhone va veure la llum amb l'ambició de reinventar la telefonia mòbil i l'aspiració de «fer història»: en deu anys, el terminal ha venut més de mil milions de unitats, ha convertit Apple en la companyia més cotitzada del món i ha contribuït a definir la indústria mòbil. «Avui farem història. Presentarem tres productes revolucionaris: un iPod amb controls tàctils, un telèfon mòbil revolucionari i un dispositiu avançat de connexió a internet. No són tres dispositius diferents, és un de sol i l'hem anomenat iPhone», va anunciar el llavors conseller delegat d'Apple, Steve Jobs.

Era un dispositiu rectangular, amb pantalla tàctil, sense teclat físic ni ratolí, amb connexió a internet i càmera de fotos. La clau del seu èxit, segons els experts, va ser la combinació de tots els seus elements, tant de hardware com de programari, en un aparell molt senzill d'utilitzar. «Va revolucionar la manera en què interactuem amb la informació, en què internet funciona en un telèfon mòbil. Això va ser el que va aconseguir l'iPhone: portar un petit ordinador personal a tot el món, un terminal que permetia estar sempre connectat a diferents serveis i a tot tipus d'informació en línia», explica a Efe l'analista de la consultora IDC Francisco Jerónimo.

«I no només va ser revolucionari pel hardware o la pantalla tàctil, és que va introduir un ecosistema completament nou, el de les aplicacions. Va obrir a tothom la possibilitat de crear tot tipus de serveis a través d'aplicacions. (...) avui ho podem fer gairebé tot amb un mòbil i l'hi devem al desenvolupament d'aplicacions. i tot això ho va començar Apple», completa. L'agència Efe Efe descrivia en un teletip el nou dispositiu com «un telèfon que inclou un iPod i accés a internet», com «un telèfon rectangular que s'opera íntegrament tocant menús a la pantalla, la qual ocupa tota la part superior de l'aparell».

L'encaix entre hardware i software, que buscava oferir una experiència d'usuari senzilla i accessible, ha estat una altra de les claus de l'èxit del telèfon, segons el coordinador del portal especialitzat Applesfera, Pedro Aznar. «El que va fer gran l'iPhone va ser la combinació del hardware i el software, l'experiència d'usuari fluida i natural que oferia», explica l'expert a Efe, cosa en la qual Jerónimo li dóna la raó: «Va ser una gran revolució fer de l'internet mòbil alguna cosa senzilla i accessible per a tothom».

L'analista d'IDC confessa que quan el «visionari» Jobs, abillat amb la seva acostumada indumentària de jersei negre, pantalons texans i sabatilles, va utilitzar els seus dots d'avesat orador per presentar l'iPhone, era complicat entreveure «la revolució que estava a punt de arribar», tenint en compte que el concepte de telèfon intel·ligent només començava a despuntar. Aviat usuaris i competidors van endevinar el potencial de la nova telefonia intel·ligent. En deu anys, l'iPhone ha venut més de mil milions de terminals i ha marcat durant bona part de la dècada el pas d'una indústria milionària i innovadora.