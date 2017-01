La tinta dels tatuatges pot comportar riscos sanitaris

La tinta utilitzada per realitzar tatuatges conté pigments de baixa puresa, no fabricats específicament per decorar la pell ni autoritzats per al seu ús en cosmètica i que poden produir riscos per a la salut, segons un informe de la Comissió Europea, al qual ha tingut accés Efe.

L'estudi, que analitza la seguretat dels tatuatges i dels maquillatges permanents, revela que la majoria de les tintes utilitzades per tatuar s'importen dels Estats Units i que es pot produir la degradació dels seus colorants a la pell, en particular durant l'exposició als raigs del sol o els raigs ultraviolats, així com al làser.

Prop del 80% d'aquests colorants utilitzats en els tatuatges són orgànics i més del 60% són pigments azoics, alguns dels quals poden alliberar aminoàcids aromàtics cancerígens, adverteix el document.

Assegura així mateix que en el mercat europeu s'han trobat productes per tatuar o de maquillatge permanent que contenia substàncies químiques perilloses.

L'Executiu comunitari indica que, segons les estadístiques, prop del 12% dels europeus i el 24% dels ciutadans dels Estats Units estan tatuats.

Segons l'informe, Espanya figura entre els països de la Unió Europea (UE) amb una legislació més estricta a l'hora de regular els tatuatges, en establir límits a certes impureses en les tintes, o tenir una llista negativa per a alguns colorants.

Adverteix d'altra banda de l'escassa informació disponible per exemple sobre les complicacions derivades dels tatuatges, en no existir una recopilació sistemàtica de dades.

No obstant això, assenyala que la majoria de les reclamacions estan relacionades amb el procés de curació encara que en al voltant del 5% de les persones tatuades es poden produir infeccions bacterianes.

També adverteix de la possibilitat d'al·lèrgies i d'una hipersensibilitat.

"Algunes reaccions, freqüentment exacerbades per l'exposició al sol, són impredictibles" i poden aparèixer de vegades després de dècades, segons la CE.

Altres efectes adversos, com els desordres en la pigmentació de la pell, "poden afectar entre el 5 i el 15% dels pacients que utilitzen una teràpia de làser, que no sempre és efectiva a l'hora d'eliminar totalment els tatuatges no desitjats ", adverteix l'informe.

Els efectes potencials de l'exposició als químics presents en les tintes a llarg termini "encara es desconeixen" i poden ser importants en un temps, a causa de l'alt nombre de persones tatuades.

La CE conclou que calen mètodes analítics harmonitzats per estudiar les tintes d'aquests productes i que caldria actualitzar els requisits vigents per als productes químics i el seu etiquetatge.

Així mateix, demana bones pràctiques per a la bona fabricació de les tintes per tatuar i de directrius sobre la seva avaluació de riscos, i en particular dels seus ingredients, en particular dels colorants.

També alerta de la fragmentació que hi ha al mercat a causa de les diferents legislacions, que fan que alguns productes es puguin vendre en uns països de la UE però no en altres, el que pot tenir un impacte en la protecció dels consumidors.

Les conclusions de l'estudi tenen per objectiu aportar a la CE proves científiques per decidir si calen mesures a nivell de la Unió per garantir la seguretat de les tintes i els processos que se segueixen per tatuar o dur a terme un maquillatge permanent.

En l'actualitat no hi ha una legislació específica europea sobre els tatuatges i encara que algunes substàncies químiques estan prohibides perquè poden entrar en contacte directe amb la pell, aquestes normes no s'apliquen a les tintes per tatuar.